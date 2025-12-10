El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.634,20 para la compra y a $1.730,84 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 10 de diciembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.723,75 para la compra y a $1.755,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.250,09.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 10 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.442.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.463,14 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar blue opera en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.455,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 0,9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.469,11 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.012, según Binance.
