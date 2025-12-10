Los ADRs suben hasta 3%, pero los bonos retroceden en la previa a una licitación clave + Seguir en









El Gobierno enfrenta una licitación clave: busca colocar el nuevo Bonar 2029N para cubrir parte de los u$s4.200 millones que vencen en enero de 2026.

Las miradas ponen el foco en la licitación del bono, además del IPC que se conocerá este jueves. Depositphotos

Los ADRs suben hasta 3%, pero los bonos en dólares extienden las bajas que cosechan esta semana, en la previa a la licitación clave del Tesoro Nacional en el que pondrá a prueba el apetito inversor por riesgo, con la emisión del Bonar 2029N con cupón del 6,5% anual pagadero semestralmente y amortización bullet.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los papeles argentinos en Wall Street avanzan hasta 3% de la mano de Transportadora de Gas del Sur, seguido por Pampa Energía (+2,7%) y Loma Negra (+2,3%). En contraste, IRSA retrocede (-0,3%).

A nivel local, el S&P Merval trepa 1,3% a 3.026.862,90 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares avanza 1,9% a 2.015,01 puntos, y se recupera así su pérdida de la jornada anterior.

Las acciones operan con mayoría de subas, lideradas por Trasnportadora de Gas del Norte (+1,5%); Transener (+1,3%) y Loma Negra (+1,2%). En el otro extremo, Grupo Supervielle extiende pérdidas y cae 2,4%, mientras que Grupo Financiero Galicia lo hace 0,9%.

Los fondos se destinarán a cancelar parcialmente los vencimientos del 9 de enero de 2026, que totalizan unos u$s4.200 millones, por lo que el Gobierno buscará cubrir al menos una buena parte de este monto. En este contexto, los títulos operan con caídas de hasta 0,1% liderados por el Global 2035. Así, el riesgo país se sitúa en torno a los 633 puntos básicos.

"La mirada del mercadopasará principalmente por las licitaciones del Tesoro, tanto en dólares como en pesos", sostuvo Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS, en referencia a la licitación del Bonar 2029N, que supone la primera emisión en dólares del soberano desde 2018, aunque esta vez bajo ley local. "El foco estará en qué tantas ofertas se reciben, que monto se coloca, y sobre todo la tasa de rendimiento del bono, con el gobierno apuntando a mostrar una tasa de un dígito", remacó y añadió: "Por su parte, la licitación en pesos también se llevará parte de las miradas, con vencimientos con privados que ascienden a cerca de $13 billones".