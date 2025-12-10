Javier Milei suspendió su agenda en Oslo tras la ausencia de Corina Machado y regresa al país + Seguir en









Sin la opositora venezolana, la academia noruega entregó a la familia de Machado el reconocimiento a su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El Presidente regresará pronto al país para seguir de cerca las negociaciones de las reformas que impulsa en el Congreso.

El presidente Javier Milei suspendió su agenda en Oslo, Noruega, y emprende el regreso a la Argentina. Había viajado hasta ahí para acompañar a la opositora venezolana Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz. La decisión se tomó tras anunciarse la ausencia de la dirigente, por cuestiones de seguridad.

"Ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico para ella", explicaron a este medio desde la comitiva oficial.

El presidente Javier Milei aterrizó el martes en Oslo, en lo que se preveía como un viaje breve pero simbólico: su presencia estaba prevista para respaldar, junto con otros jefes de Estado latinoamericanos, la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.

Pero las ilusiones de una ceremonia con Machado presente se disiparon este miércoles: el Norwegian Nobel Institute confirmó que la líder opositora venezolana no podría llegar a tiempo -ni asistir al salón del Ayuntamiento de Oslo donde se realizará la entrega-. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre.

JAVIER MILEI PREMIO NOBEL DE LA PAZ Presidencia La ceremonia de premiación siguió su curso: aunque la protagonista principal no estuvo presente, la familia de Machado -junto con su hija en representación--recibió el preciado galardón. Para muchos, el hecho de que haya aceptado el premio y que parte de su círculo esté presente en Oslo ya constituye un gesto simbólico potente, aunque signifique una victoria incompleta.

La seguridad de Corina Machado Según un comunicado oficial, Machado “hizo todo lo que estaba en su mano” para llegar a Oslo, incluso arriesgando lo que describieron como una travesía de “peligro extremo”. Aun así, decidieron priorizar su seguridad. Confirmaron que ella se encuentra bien y que el objetivo sigue siendo que llegue a la capital noruega más adelante, aunque no podrá participar de los actos centrales del día. El gesto de Milei de acompañar esta ceremonia expone su alineamiento geopolítico con la causa de la oposición venezolana -en sintonía con el discurso internacional que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por la crisis democrática en Venezuela-. Su presencia, junto con los presidentes de Ecuador, Paraguay y Panamá, también marca una señal clara de respaldo regional a la transición democrática.