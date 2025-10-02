Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 2 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA se mantuvieron estables este jueves. Reuters

El dólar oficial se vendió a $1.401,38 y se compra a $1.454,16 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales se mantuvieron estables en los u$s42.231 millones. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que se compensaron pagos menores de deuda con suba de cotizaciones.

Mientras tanto, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR subió levemente desde el 42,38% hasta el 42,88% (51,60% en términos efectivos), aunque la BADLAR descendió desde el 41% al 40,63% (49,06%).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 2 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.424,50.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 2 de octubre El dólar blue se vendió a $1.450 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 1,8%.

Valor del MEP hoy, jueves 2 de octubre El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.