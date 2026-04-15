La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase + Seguir en









El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras revelarse que adquirió al menos dos propiedades durante su actual gestión en el gobierno de Javier Milei.

El fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Manuel Adorni viajó a Aruba, una isla del Caribe, con su mujer Bettina González y sus dos hijos para festejar un año nuevo. La confirmación se dio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. Los pasajes fueron en primera clase con la aerolínea Latam.

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La información fue proporcionada por la propia aerolínea. A partir de ella, se supo que Adorni partió con su familia el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador. Además, se conoció el precio: u$s1450 cada pasaje lo que da un total de u$s5800.

La investigación no se detiene ahí. Ahora están averiguando en cuál hotel se alojaron y cuánto les costó la noche, según publicó Infobae. Con esta información, se confirmaron al menos dos viajes internacionales (Aruba y Punta del Este) de elevado precio realizados por Manuel Adorni y su familia siendo él funcionario público.

Caso Manuel Adorni: las jubiladas dijeron que no lo conocían y que sus hijos gestionaron el préstamo Las dos jubiladas que financiaron con u$s200.000, sin intereses, la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito declararon este miércoles en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita y aseguraron que no conocían personalmente al jefe de Gabinete. Durante la testimonial, ambas señalaron que la operación fue gestionada a través de sus hijos, dato que ahora quedó incorporado al expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Según trascendió de la audiencia, Claudia Sbabo, de 64 años, sostuvo que fue su hijo Leandro quien le pidió avanzar con el préstamo para completar la compra del inmueble ubicado en la calle Miró. La mujer explicó además que contaba con fondos provenientes de una operación inmobiliaria previa y confirmó que el crédito fue otorgado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año.