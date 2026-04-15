El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo mantuvo la misma cotización de la jornada anterior, pero la baja del dólar MEP le permitió superar al tipo de cambio financiero por primera vez en tres semanas.
El dólar blue volvió a cerrar arriba de los $1.400 y superó al MEP por primera vez en tres semanas
El billete paralelo se mantuvo sin cambios frente a la jornada anterior, pero acumula una caída de $120 en lo que va del año.
-
Mercados: el dólar cayó, mientras que los ADRs cerraron mixtos y el riesgo país perforó los 530 puntos
-
El dólar mayorista cayó y estiró la distancia con el techo de la banda a casi el 24%
Este miércoles, el dólar informal alcanzó una brecha del 3,8% con el dólar mayorista. Desde el pasado lunes, ya escaló $20 y se enfila a culminar su primera semana en terreno positivo en lo que va de abril. Sin embargo, en el acumulado anual, el retroceso es de $120 (-7,8%).
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 15 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.359 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 15 de abril
El dólar CCL opera a $1.452,00 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 15 de abril
El dólar MEP opera a $1.398,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.450,66, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.601,25, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario