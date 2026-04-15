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15 de abril 2026 - 18:14

El dólar blue volvió a cerrar arriba de los $1.400 y superó al MEP por primera vez en tres semanas

El billete paralelo se mantuvo sin cambios frente a la jornada anterior, pero acumula una caída de $120 en lo que va del año.

El dólar blue cotizó estable este miércoles.

El dólar blue cotizó estable este miércoles.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete paralelo mantuvo la misma cotización de la jornada anterior, pero la baja del dólar MEP le permitió superar al tipo de cambio financiero por primera vez en tres semanas.

Este miércoles, el dólar informal alcanzó una brecha del 3,8% con el dólar mayorista. Desde el pasado lunes, ya escaló $20 y se enfila a culminar su primera semana en terreno positivo en lo que va de abril. Sin embargo, en el acumulado anual, el retroceso es de $120 (-7,8%).

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