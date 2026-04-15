Juan Carlos de Pablo tomó distancia de Javier Milei sobre la inflación cero: "No le doy pelota cuando habla así" + Seguir en









De Pablo cuestionó las proyecciones oficiales sobre una eventual desaceleración total del IPC, aunque respaldó el equilibrio fiscal y sostuvo que el recorte del gasto seguirá en pie.

Juan Carlos de Pablo habló sobre inflación, ajuste, tarifas y consumo, y tomó distancia de una de las frases más repetidas por Javier Milei.

El economista Juan Carlos de Pablo, cercano al presidente Javier Milei, volvió este miércoles a respaldar el rumbo general de la política económica del Gobierno, aunque tomó distancia de algunas afirmaciones del mandatario, en especial de sus pronósticos sobre la inflación. Según planteó, no todas las declaraciones presidenciales deben leerse del mismo modo y pidió enfocarse en las que consideró “significativas”.

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En ese marco, dejó una de las definiciones más resonantes de la entrevista al afirmar: “No hay que darle bola a Milei cuando habla de la inflación cero”. La frase marcó una toma de distancia respecto de las proyecciones más optimistas del jefe de Estado sobre una eventual desaceleración total del índice de precios al consumidor.

Respaldo al ajuste y advertencias por tarifas, nafta y prepagas Durante la entrevista, el economista también señaló que “La inflación fue superior a todas las estimaciones privadas”, en referencia al último dato conocido. Desde su mirada, ese resultado mostró que la dinámica de desaceleración todavía convive con tensiones y que no todas las previsiones oficiales terminan trasladándose a la realidad. En ese análisis también dejó otra frase llamativa al asegurar que “gracias a Milei, el aumento de la nafta salió barato”.

Más allá de sus reparos sobre las proyecciones de inflación, De Pablo respaldó el corazón del programa económico oficial. En ese sentido, afirmó que “el equilibrio fiscal no está en peligro” y remarcó que “hay que buscar dónde recortar”.

Al mismo tiempo, consideró que las tarifas están en recomposición y afirmó que el Gobierno tiene que hacer algo con las prepagas, otro de los rubros que acumuló fuertes aumentos en los últimos meses. Para el economista, buena parte de las tensiones actuales responden justamente a ese proceso de reordenamiento, más que a un desborde del programa fiscal.

De Pablo también rechazó la idea de impulsar una recuperación a partir de un mayor nivel de consumo. “No podemos pedirle a los argentinos que gasten”, sostuvo, y reforzó ese planteo con una ironía: “Si no quieren ajuste, tiremos plata desde un helicóptero”. Desde su mirada, una política de expansión del gasto no resolvería los problemas de fondo y sólo agravaría los desequilibrios. Por último, diferenció la situación de distintos sectores de la economía al afirmar que “La crisis comercial es completamente distinta a la industrial”, y añadió que “El mercado crediticio no está racionado”.