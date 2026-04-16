La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a abril 2026. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 16 de abril
La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
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De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en mayo 2026: este es el monto exacto
Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,9%, en línea con el dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.
A continuación, conocé los detalles:
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Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ($304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril
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