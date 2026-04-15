EEUU apunta a un "gran acuerdo" total con Irán y ofrece apertura económica: qué pide a cambio + Seguir en









J.D. Vance confirmó que Washington negocia un pacto integral con Teherán para frenar su programa nuclear y reinsertar su economía en el mundo.

JD Vance afirmó que Estados Unidos negocia un acuerdo integral con Irán centrado en garantías nucleares. Imagen generada con IA

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la administración de Donald Trump busca un acuerdo integral con Irán que garantice el abandono verificable de su programa nuclear a cambio de impulsar la prosperidad económica del país y su integración al sistema global.

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Durante un acto de Turning Point USA en la Universidad de Georgia, Vance dejó en claro que la estrategia estadounidense no contempla acuerdos parciales. “El presidente Trump no quiere un acuerdo pequeño, busca el gran acuerdo”, sostuvo al referirse a las negociaciones mantenidas en Islamabad.

El vicepresidente, quien encabezó la delegación estadounidense en conversaciones que se extendieron por más de 20 horas, explicó que el eje de la propuesta es directo: “Si ustedes se comprometen a no tener armas nucleares, vamos a hacer que Irán prospere. Vamos a lograr que sea económicamente próspero e invitaremos al pueblo iraní a la economía global de una forma que no han visto en toda mi vida”.

jd vance El vicepresidente estadounidense aseguró que la Casa Blanca busca un “gran acuerdo” y no soluciones parciales. Diálogo en medio de la desconfianza Vance reconoció que el historial de tensiones entre Washington y Teherán sigue pesando sobre las negociaciones, aunque destacó señales positivas durante los encuentros. “No se puede resolver la desconfianza de la noche a la mañana”, afirmó, y agregó: “Sentí que los representantes iraníes querían llegar a un acuerdo”.

La reunión, considerada una de las más relevantes en casi cinco décadas de relaciones conflictivas, incluyó a figuras clave como Mohammad Bagher Ghalibaf y Abbas Araghchi, junto a miembros de la delegación estadounidense como Steve Witkoff y Jared Kushner.

El objetivo: una solución definitiva El vicepresidente insistió en que el enfoque de la Casa Blanca apunta a una resolución de fondo del conflicto, que se intensificó tras los ataques iniciados a fines de febrero. “Trump quiere asegurarse de que Irán nunca tenga un arma nuclear. No se trata de un arreglo temporal, sino de una solución real”, subrayó. donald trump mojtaba jamenei El gobierno de Donald Trump apuesta a una solución definitiva para evitar que Irán desarrolle armas atómicas.

En esa línea, remarcó que las instrucciones presidenciales fueron claras: “El presidente nos dio instrucciones de negociar de buena fe”. Y concluyó: “Eso hicimos y así seguiremos haciéndolo. Me siento muy bien con el punto en el que estamos”. Un posible giro diplomático en medio de la guerra Las conversaciones, que buscan sentar las bases de un acuerdo de paz duradero, se desarrollaron en un contexto de conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán. El esquema en discusión incluye el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el compromiso de no desarrollar armas atómicas y la apertura económica del país a inversiones y comercio internacional. Vance también sugirió que, pese al escepticismo, el clima de diálogo permitió avances concretos hacia un entendimiento que podría modificar el escenario geopolítico en Medio Oriente.