Día Nacional del Malbec: variedad de etiquetas, menús y acciones especiales

El próximo viernes 17 de abril se llevará a cabo un nuevo festejo sobre la uva más importante de la Argentina. Conocé las razones históricas de esta conmemoración y las recomendaciones para disfrutar de un vino de esta cepa.

Cada 17 de abril , Argentina celebra el Día del Malbec en honor a un hito clave: el proyecto presentado por Domingo Faustino Sarmiento en 1853. Aquella propuesta para crear una quinta y una escuela de agricultura en Mendoza no solo buscaba modernizar el campo, sino que sentó las bases de la industria vitivinícola nacional. A continuación, las recomendaciones para disfrutar de un vino de esta cepa .

En el marco del Día del Malbec, Casa Pirque se posiciona como uno de los actores activos dentro del calendario de eventos del sector, con una agenda que articula presencia de marca, vínculo con consumidores y participación en espacios clave de la industria. La actividad comienza el 16 de abril con el Malbec Tour organizado por Frappé , un formato itinerante que permite exhibir distintos estilos de la cepa en simultáneo y ampliar el alcance hacia nuevos públicos.

El 17 de abril, fecha central, la compañía concentrará su participación en múltiples eventos, entre ellos la feria de Gorros Wines en Pilar, el encuentro de Amparo Vinoteca y Master of Food & Wine en el Hotel Hyatt , donde convergen opciones de alta gama con referentes del sector. A esto se suma su presencia en Malbec Treasures, con curaduría de Fabricio Portelli, que se desarrollará el 17 y 18 de abril en el Palacio Reconquista, así como en una activación en La Cava de Naón (Mataderos), consolidando una estrategia de cobertura en distintos formatos y audiencias.

En estos espacios, Casa Pirque presentará etiquetas como Araucana , Aruma , Matervini y Felino , una selección que refleja la diversidad del Malbec argentino, desde perfiles más frescos hasta expresiones de mayor estructura. Con degustaciones guiadas y propuestas de maridaje, la marca busca no sólo exhibir el producto, sino también fortalecer su posicionamiento y construir valor en torno al origen y la identidad de cada vino.

Somos Asado , la parrilla contemporánea liderada por el chef Gustavo Portela, sostiene su identidad en el horno de barro alimentado a leña, el método de cocción de sus carnes, achuras y vegetales. Para potenciar la experiencia a través de la copa, a partir del 17 de abril y durante todo el mes, quienes pidan Animal Malbec Orgánico , de la línea Wine Is Art de Ernesto Catena , recibirán de obsequio otra botella para extender el disfrute en casa. Se trata de un tinto mendocino proveniente del Valle de Uco y de expresión pura de fruta, elaborado con uvas de Agrelo , Altamira y Tupungato . De perfil vibrante, con notas de ciruelas y especias y una crianza que combina roble francés y americano, se integra con naturalidad a la propuesta de la casa.

SOMOS ASADO - carnes maduradas (2) Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

En la mesa encuentra buenos aliados tanto en carnes como en platitos: desde el ojo de bife con hueso madurado hasta preparaciones como la quijada de novillo con huevo soft y polenta blanca, los kebbabs de Wagyu o el osobuco entero de cocción larga con papas e hinojos asado. También acompaña opciones como el zapallo asado con crema y crocante de nuez, la remolacha al rescoldo con hummus y zaatar o los dumplings de mollejas con ponzu. Esto puede disfrutarse tanto en almuerzos como en cenas, en sus distintos salones y en su patio a cielo abierto, rodeado de verde.

CASA CAVIA

En la escena porteña, Casa Cavia construye una de las ofertas más completas en torno al Malbec. Bajo la dirección de Delvis Huck, la casa reúne cerca de 100 etiquetas de esta cepa emblemática, entre vinos en carta y una colección en guarda que amplía el alcance de la propuesta. El criterio es claro y es ofrecer un recorrido representativo del mapa argentino, desde grandes etiquetas y partidas limitadas hasta expresiones de distintas regiones y estilos. La selección va desde la Patagonia hasta el norte, pasando por múltiples zonas de Mendoza, con especial foco en vinos de parcela y de finca.

CASA CAVIA - RAQUIS 2 Dirección: Cavia 2985, Palermo.

Conviven etiquetas icónicas y asignaciones exclusivas de bodegas de alta gama, como los vinos de PerSe, Zuccardi, los proyectos del viñedo Adrianna de Catena Zapata, y todas las añadas disponibles de Raquis, incluyendo botellas en guarda de su primera cosecha 2021. Esta diversidad se expresa tanto en el origen como en los estilos y precios. Entre sus elegidos, Delvis -distinguida como Sommelier del Año 2025 por Tim Atkin- destaca etiquetas como Otronia Malbec 2021, Jardín de Hormigas Los Amantes 2022, PerSe Volare del Camino 2023 y Raquis Monasterio 2023.

JOAQUÍN VASCO WINE SPOT

Con motivo del Día Mundial del Malbec, Joaquín Vasco Wine Spot propone celebrar la cepa emblema del país con una selección de vinos exclusivos en su espacio boutique ubicado en Chateau Portal. Concebido como una vinoteca especializada en etiquetas de alta gama —muchas de ellas innovadoras y difíciles de encontrar en el mercado— el lugar invita a descubrir distintos perfiles de terroir a través de catas y degustaciones guiadas.

Joaquín Vasco Wine Spot 2 Dirección: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta.

Entre los recomendados sobresalen Lupa Malbec 2020 de Bodega Lupa Wines y Pequeñas Celebraciones Malbec 2023 de Entre Viñedos, a los que se suman Pasacana Integral 2022 y FrancDupont Cabernet Franc 2023 de Bodega Fernando Dupont, provenientes de los Valles Calchaquíes. La propuesta se completa con una cocina de inspiración española, con tapas de edición limitada, quesos gourmet y especialidades ibéricas, además de las reconocidas tartas del universo Joaquín Vasco.

ALO’S

Alo’s Bistro reafirma una línea de trabajo centrada en la curaduría de vinos con foco en origen, productor e identidad, donde la cepa insignia argentina ocupa un rol estratégico dentro de su propuesta gastronómica. La cava se construye como una herramienta de valor, que no sólo acompaña la cocina, sino que estructura la experiencia del comensal a partir de una mirada federal del vino. La selección de Malbec recorre distintos terroirs del país, integrando etiquetas del norte argentino, como Cola de Zorro y Alo’s de Sierra Lima Alfa, con exponentes de Mendoza —Finca Centenaria, Blend of Terroir y colecciones de Rutini Wines— que aportan perfiles más clásicos y equilibrados.

Alos 2 Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

A su vez, la carta incorpora opciones de Patagonia, como Araucana de Ribera del Cuarzo, que suman frescura y una expresión más tensa de la cepa, junto a vinos de mayor estructura como Dominio de Rutini Wines. La oferta se completa con etiquetas que amplían el espectro, como RD de Tacuil —blend de Malbec y Cabernet Sauvignon—, consolidando una oferta que prioriza diversidad, coherencia y profundidad conceptual. En este esquema, el malbec deja de ser una categoría homogénea para convertirse en un eje narrativo dentro de la experiencia, en línea con una tendencia donde la cava adquiere un rol cada vez más activo en la construcción de identidad gastronómica.

ÁNCORA

En Áncora, el restaurante de Puerto Retiro desarrollado en alianza con Almarena Meliá, la carta de vinos presenta una curaduría precisa a cargo de Aldo Graziani, uno de los sommeliers más reconocidos del país. Su enfoque parte de una premisa clara: el malbec dejó de ser una categoría uniforme para convertirse en un territorio amplio, donde cada zona, subzona y microparcela define un estilo propio. Esa mirada, más ligada al origen que a la etiqueta, se refleja en dos elecciones que funcionan como síntesis de esa diversidad. Por un lado, Manos Negras Malbec Stone Soil, de la bodega Manos Negras, elaborado en suelos pedregosos del Valle de Uco, que se expresa con una mineralidad marcada, buena profundidad y taninos firmes.

ANCORA VINOS (1) Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Por otro, Tutu Malbec Calcáreo Mix, de la bodega PerSe, un proyecto centrado en microvinificaciones de Gualtallary que da como resultado un Malbec tenso, vibrante y de notable fineza. Dos perfiles distintos que, dentro de una misma carta, muestran la amplitud que puede alcanzar la variedad insignia del país cuando se la interpreta desde su origen.

MAGO

En Mago Parrilla, la carta de vinos responde a una curaduría integral de la sommelier Marcela Rienzo, quien diseñó una selección federal que reúne 32 etiquetas provenientes de distintos rincones del país. Su propuesta combina vinos de bodegas de trayectoria con producciones de pequeños elaboradores y regiones menos transitadas, lo que permite un panorama amplio y actual de la identidad del malbec argentino.

MAGO VINO MALBEC Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

En ese contexto, el restaurante celebrará el Día del Malbec con una experiencia especial que se ofrecerá el viernes 17 y sábado 18 de abril, a un valor de $75.000 por persona, con maridaje y agua incluidos. La degustación está planteada como un recorrido en cuatro momentos, cada uno pensado para mostrar un perfil distinto de la variedad.

El inicio será con La Mascota Rosé, acompañado por una empanadita de asado; luego llegará Trapiche Gran Medalla Malbec, servido junto a vitel toné o tartar de ojo de bife. El tercer paso estará a cargo de El Esteco Old Vines Malbec, maridado con pamplona de ojo de bife, papas fritas y ensalada verde. El cierre será con Fond de Cave Reserva Encabezado de Malbec, acompañado por una selección de quesos y dulces.

LA BOQUE DE PALERMO

El Día del Malbec en La Boque de Palermo se convierte en una oportunidad para reforzar una dupla clásica de la gastronomía local: carne y vino. El viernes 17 de abril, el restaurante ofrecerá una copa de Sottano Clásico Malbec a quienes elijan alguno de sus cortes a la parrilla, en una acción que pone en valor a la cepa insignia del país.

La Boque de Palermo vino (1) (1) Dirección: Soler 5101, Palermo.

La propuesta permite recorrer una carta donde destacan opciones como el asado especial y el bife de chorizo de 400 gramos, junto con alternativas pensadas para compartir, como el ojo de bife o la entraña de 500 gramos. Entre los platos más representativos se ubica el Gran Bife Porteño —con panceta ahumada, huevo, morrón asado y tomates secos sobre papas—, mientras que la experiencia se completa con una selección de 11 etiquetas de malbec, que abarca desde Saint Felicien Malbec hasta DV Catena Vineyard Designated Malbec.

MADRE ROJAS

En el Día Mundial del Malbec, Madre Rojas invita a recorrer distintas expresiones de una de las cepas más emblemáticas del país a través de una selección de etiquetas provenientes de diversas regiones vitivinícolas. El restaurante, dirigido por el chef y ganadero Juan Ignacio Barcos, desarrolla una propuesta donde carne y vino dialogan desde el concepto de terroir, con una carta que reúne productores de diferentes puntos del país y estilos pensados para ampliar las posibilidades de maridaje. La curaduría de vinos está a cargo del head sommelier Elías Aguilar Ruiz, quien trabaja junto al equipo de cocina para construir una experiencia que integra producto, territorio y cultura del vino argentino.

Madre Rojas-8916 (1) Dirección: Rojas 1600, Villa Crespo.

Entre las etiquetas que forman parte de su carta y que se actualiza periódicamente se encuentran malbec de distintas zonas del país, disponibles tanto por botella como por copa. Además, el restaurante realizará una degustación en formato flight el viernes 17 de abril por la noche en su salón de Villa Crespo, con el objetivo de dar a conocer diferentes bodegas y estilos de malbec y explorar su versatilidad junto a las alternativas cárnicas de la casa.

CAFÉ MULÉ

Para celebrar el Día del Malbec, Café Mulé presenta una propuesta especial que combina vino, gastronomía y un entorno natural privilegiado. Durante el almuerzo y la cena, el Salentein Malbec tendrá beneficios exclusivos: un 30% de descuento en la compra de una unidad y la segunda botella al 50% off.

Café Mulé - Día del Malbec en la laguna Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

La iniciativa invita a recorrer la carta del restaurante con opciones que encuentran un buen maridaje con este varietal, como la pamplona de pollo, el risotto de calabaza y osobuco o la milanesa de bife de chorizo con pastas. Con terrazas y salones que se abren hacia la laguna de Chascomús, el espacio suma al plan una vista amplia y relajada que convierte la experiencia en una pausa donde el vino y el paisaje se potencian.

RESTAURANT MUSEO EVITA

En el marco del Día Mundial del Malbec, Restaurant Museo Evita presenta una propuesta especial para celebrar a una de las cepas más representativas del país. Hasta el 19 de abril, el restaurante ofrecerá un 30% de descuento en botellas de Salentein Reserva Malbec, disponible tanto para almuerzos como en cenas. La iniciativa se complementa con una serie de platos sugeridos para potenciar el maridaje, entre los que destacan el ojo de bife con puré de batata alimonado y vegetales de estación, la milanesa de bife de chorizo con spaghetti cacio e pepe y el recientemente agregado en carta: la lasagna de cordero patagónico.

Restaurant Museo Evita - Día del Malbec 1

También se suman opciones más clásicas como las empanadas de carne con dip de tomates y albahaca, que funcionan como una entrada ideal para acompañar el vino. Con su cocina de impronta porteña y un entorno que combina una casona histórica con un patio de damero y un jardín arbolado, Restaurant Museo Evita se posiciona como una alternativa atractiva para disfrutar del malbec durante toda la semana, en un espacio que invita a extender la sobremesa.