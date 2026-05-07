Diego Santilli sumó una foto robusta con gobernadores de distintas fuerzas en San Juan

El ministro del Interior participó de un evento minero. El Gobierno busca apoyo de los jefes provinciales para su agenda legislativa. Distritos suscribieron acuerdos bilaterales.

Diego Santilli viajó a San Juan este jueves para participar de un evento minero y sumó una foto robusta con gobernadores de distintas escuderías. El oficialismo busca el apoyo de las provincias para apuntalar la agenda legislativa de Javier Milei , con la reforma electoral como eje central y en medio de las tensiones internas.

Santilli compartió una postal con los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); los peronistas Martín Llaryora (Córdoba) y Raúl Jalil (Catamarca); y el anfitrión Marcelo Orrego , al frente de la fuerza provincialista "Producción y Trabajo".

El ministro viajó con una crew liderada por Karina Milei , quien se puso al frente de la gestión durante las actividades del Presidente en EEUU. Junto a ella también estuvieron el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem .

Todos participan de actividades en el marco del Día de la Minería y del lanzamiento de la Mesa Federal Minera.

La postal con los caciques llega en un momento de tensiones políticas para el Gobierno, que no logra pasar página del escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Karina Milei San Juan Karina Milei, durante una recorrida por una planta en San Juan.

En vez de eso, el fuego cruzado se incrementó con las declaraciones explosivas de la senadora Patricia Bullrich, quien le había pedido públicamente a Adorni que adelante su declaración jurada. "Ni en pedo le pido la renuncia a Adorni", contestó sin rodeos Javier Milei en la antesala de su regreso al país.

Mientras lidian con esa tormenta interna, los coroneles libertarios intentan seducir a los jefes provinciales, una tarea mayúscula teniendo en cuenta aspectos como el deterioro de las cuentas provinciales y la voluntad manifiesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un frente que suscita malestar entre los distritos.

"El Presidente está haciendo una reforma a su medida", había advertido el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los mandamases más cercanos a la Casa Rosada, encendiendo las alarmas del oficialismo sobre las dificultades del tratamiento parlamentario.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) explora la posibilidad de cerrar nuevas alianzas con mandatarios aliados de cara al 2027. Uno de los apuntados es Marcelo Orrego. El sanjuanino llegó al poder en 2023, destronando al PJ en uno de sus bastiones. Por entonces, Orrego integraba Juntos por el Cambio (JxC).

Extinto el frente que nucleaba al PRO con la UCR y otras expresiones, el mandatario cuyano reflotó su fuerza provincialista Producción y Trabajo. El año pasado, su escudería cayó frente al peronismo en las elecciones legislativas y encendió las alarmas de cara a una eventual reelección. La división del voto reactivo al justicialismo entre el orreguismo y los libertarios podría dejarlo sin nada. Por eso, la chance de que cierren filas no es descabellada.

En el mismo vecindario, el puntano Claudio Poggi también tendría en el horizonte un entendimiento con LLA. Esta semana, Poggi avanzó con el libreto oficialista: le pidió la renuncia a todo su gabinete y envió a la Legislatura una ley de Ministerios que contempla cambios en el organigrama del Estado, con el objetivo de reducir los cargos políticos.

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a todos los funcionarios de la secretaría de Actividades Logísticas. Sus áreas estratégicas serán incorporadas al ministerio de Desarrollo Productivo, las cuales funcionarán solamente con el 30% de la planta de funcionarios políticos actual.

"El nuevo diagrama mantendrá solo las áreas estratégicas logísticas. La medida adoptada permite prescindir del 70% de la estructura de funcionarios políticos de la secretaría disuelta", aseguraron desde su administración.

Tras el acuerdo rubricado en marzo con Neuquén para integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de Vaca Muerta, el gobernador avanzó ahora en San Juan con una nueva alianza orientada a la minería. La estrategia apunta a consolidar a Santa Fe como proveedor industrial y logístico de los sectores energético y extractivo en expansión.

Convenios entre provincias

En el evento, además, se produjeron firmas de convenios bilaterales entre las provincias. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Marcelo Orrego firmaron un acuerdo de cooperación productiva orientado a integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de la minería, una actividad que proyecta inversiones multimillonarias y un fuerte incremento de las exportaciones durante la próxima década.

El documento establece un marco de colaboración para el desarrollo industrial, comercial y logístico, con foco en la incorporación de empresas santafesinas a los proyectos mineros vinculados al litio, el cobre, el oro y la energía. La iniciativa toma como antecedente la Mesa de Gas, Petróleo y Minería impulsada por Santa Fe desde 2019, una herramienta que permitió vincular industrias metalmecánicas y tecnológicas con los grandes proyectos extractivos del país.

Orrego Pullaro

En tanto, Alfredo Cornejo y Orrego suscribieron un convenio que establece acciones coordinadas entre ambas provincias para financiar y ejecutar el proyecto denominado “Zona de Control Unificado”, que se desarrollará sobre Ruta Nacional 40, en el departamento de Las Heras.

La obra prevé la ampliación y refacción de la infraestructura existente en Mendoza, además de la construcción de nuevos espacios para San Juan, con un esquema integrado de funcionamiento. Según lo establecido en el convenio, ambas provincias aportarán el 50% del financiamiento necesario para concretar la obra.

El proyecto contempla una inversión en infraestructura superior a los $5.100 millones y estará emplazado en el actual puesto del Iscamen, en territorio mendocino. La iniciativa busca centralizar en un único espacio los controles policiales y fitosanitarios de ambas provincias, incorporando tecnología para agilizar el tránsito y fortalecer la seguridad regional.