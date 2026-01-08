Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 8 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cedió otros $5 y opera a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.485,21 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas del BCRA subieron por tercera rueda al hilo, en esta oportunidad u$s53 millones a u$s44.240 millones . La autoridad monetaria compró u$s9 millones, tras adquirir u$s83 millones el martes y otros u$s21 millones el lunes.

En total, los activos internacionales crecieron u$s1.141 millones en los primeros tres días de la semana impulsados por la venta de la represa del Comahue .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.460 .

El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 8 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.532,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de enero

El dólar MEP opera a $1.495,46 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.254,68, según Binance.