Feria del Libro: eximen de impuestos a libros importados + Seguir en









La medida fija un tope por país y alcanza a publicaciones y materiales asociados. Buscan facilitar el intercambio cultural y la comercialización durante el evento.

El decreto establece un límite de hasta U$S15.000 por país, calculado sobre valores FOB, para acceder a la exención.

El Gobierno nacional dispuso la exención de impuestos para la importación de libros y materiales editoriales que formarán parte de la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará entre el 21 de abril y el 11 de mayo en La Rural.

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La decisión se formalizó a través del Decreto 255/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei, junto a integrantes de su Gabinete. Según el texto oficial, la medida apunta a facilitar la exhibición, venta y difusión de obras extranjeras, consolidando a la feria como un espacio de intercambio cultural y comercial a nivel internacional.

Qué productos quedan alcanzados El beneficio alcanza a libros, atlas, publicaciones musicales y materiales complementarios como discos, videos, catálogos y elementos destinados a los stands, siempre que provengan de países participantes y tengan como destino exclusivo la exposición. El decreto establece un límite de hasta U$S15.000 por país, calculado sobre valores FOB, para acceder a la exención.

Además, se eliminan tributos clave como derechos de importación, IVA, impuestos internos y tasas asociadas, tanto para materiales impresos como para soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, sin distinción de idioma.

Incentivo a la venta durante el evento La normativa también dispone que las ventas de estos productos dentro de la feria quedarán alcanzadas por la exención de IVA e impuestos internos, lo que busca incentivar la comercialización directa durante los días del evento. La iniciativa había sido solicitada por la Fundación El Libro, entidad organizadora, con respaldo institucional de organismos internacionales participantes.

Feria del Libro 2023 La iniciativa había sido solicitada por la Fundación El Libro, entidad organizadora, con respaldo institucional de organismos internacionales participantes. El decreto establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de supervisar que los productos importados bajo este régimen se destinen exclusivamente a la feria. En ese sentido, se remarca que el beneficio tiene un alcance limitado y regulado, con el objetivo de evitar desvíos y garantizar su uso en el marco del evento. La medida se enmarca en la Ley 20.545 y otras normativas vigentes, y replica un esquema ya aplicado en ediciones anteriores. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar el perfil internacional de la feria y promover el acceso del público a producciones editoriales de distintos países.