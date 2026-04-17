Cuándo deben hacer la VTV los autos 0 km

Conocé los cambios actualizados sobre las exigencias requeridas para realizar uno de los trámites de seguridad vial más importantes de la Argentina.

El Gobierno nacional modificó los plazos y requisitos para la Verificación Técnica Vehicular en 2026. Este es un requisito obligatorio para circular en el país y permite evaluar el estado mecánico de los autos, detectar posibles fallas y disminuir riesgos de accidentes.

Los propietarios de vehículos nuevos y usados enfrentan ahora un esquema actualizado, que busca simplificar trámites y adaptarse a la evolución tecnológica de los autos modernos. No contar con el trámite al día podría traer sanciones económicas muy elevadas, ya que el valor de las multas aumentaron y esta es considerada una falta grave .

Los autos 0 km patentados a partir de 2026 tendrán su primera Verificación Técnica Vehicular (VTV) a los cinco años de su matriculación. Este cambio, establecido por el Decreto 139/2026, amplía el período de exención que antes era de tres años, reconociendo que los vehículos actuales cuentan con sistemas de seguridad más avanzados y requieren menos controles frecuentes.

Autos de entre cinco y diez años: Deben realizar la VTV cada dos años.

Autos con más de diez años: Mantienen la obligación de una revisión anual.

En la Ciudad de Buenos Aires, la primera VTV para autos 0 km se exige a los tres años o al alcanzar los 60.000 kilómetros. Si el vehículo no supera los 80.000 km al finalizar ese plazo, la vigencia del control se extiende sin cambios. En la provincia de Buenos Aires, la obligación comienza a los dos años de antigüedad o al superar los 60.000 km.

Mayores plantas de verificación

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La provincia de Buenos Aires cuenta con una extensa red de plantas de verificación técnica. Algunas de las más importantes y con mayor capacidad de atención son:

González Catán: Km. 29,5, RN3.

Hurlingham: Gral. Pedro Díaz 1904.

Ituzaingó: Av. Pres. Perón 9372.

Junín: Parque Industrial, Bautista Císaro 1849.

Lanús: Rio de Janeiro 3375.

Avellaneda: Av. Mitre 6551 bis.

Bahía Blanca: C. Parque Sesquicentenario y Bahía Blanca Buenos Aires AR, Jujuy 1630.

En la Ciudad de Buenos Aires, las plantas habilitadas se distribuyen en diferentes puntos estratégicos. Los turnos se gestionan en línea y el sistema permite seleccionar la planta más cercana al domicilio del propietario.

El Automóvil Club Argentino (ACA) también ofrece el servicio en varias localidades, con descuentos para socios. Por ejemplo, en Mar del Plata, los socios del ACA pueden acceder a un 50% de descuento en la tarifa de la VTV.

Quienes no deben pagar la VTV en 2026

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El Decreto 139/2026 mantiene exenciones y descuentos para grupos específicos. Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos están exentos del pago en CABA y en la provincia de Buenos Aires, siempre que el vehículo esté a su nombre y se respete el cronograma de vencimientos.

Las personas con discapacidad titulares de un vehículo también pueden acceder a la exención total del pago. Para ello, deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la documentación que respalde el uso del símbolo de acceso.

Vehículos de uso municipal, de bomberos y aquellos destinados al traslado de personas con discapacidad también están exentos del pago en la provincia de Buenos Aires.

En todos los casos, la exención del pago no elimina la obligación de realizar la verificación técnica. Circular sin la VTV al día puede generar multas significativas y la retención del vehículo.

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La modernización del sistema de VTV en 2026 busca reducir trámites, aumentar la seguridad vial y adaptarse a las necesidades de los conductores. Los cambios en los plazos, la ampliación de plantas verificadoras y las exenciones para grupos vulnerables son pasos hacia un sistema más accesible y eficiente. Antes de realizar el trámite, es fundamental verificar si la jurisdicción donde está radicado el vehículo ya adoptó las nuevas normas.