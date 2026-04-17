Eliminan un requisito clave para trámites ante el Registro Nacional de Armas

El Registro Nacional de Armas dejó de exigir habilitaciones municipales, con el fin de agilizar gestiones y reducir la carga burocrática. Desde el organismo señalaron que este requisito generada demoras.

La eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes.

El Gobierno avanzó con una nueva medida de desregulación al eliminar la exigencia de habilitación municipal para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas , en una decisión que apunta a simplificar procedimientos administrativos.

La resolución, publicada este 17 de abril en el Boletín Oficial, fue firmada por el director ejecutivo del organismo, Juan Pablo Allan , y se enmarca en los lineamientos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 .

Desde el organismo señalaron que la obligación de presentar habilitaciones municipales generaba duplicación de requisitos y demoras , además de dificultades para unificar criterios a nivel nacional debido a las diferencias entre normativas locales.

La medida elimina ese requisito para trámites vinculados a la inscripción y rehabilitación de fábricas, depósitos y almacenamientos de nitrato de amonio en solución, un material sujeto a control.

También alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales para gestiones como inscripciones, reaperturas, cambios de domicilio o prórrogas. En estos casos, solo será necesaria la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente , sin mayores exigencias documentales.

armas semiautomaticas.jpg La medida alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales.

Menos trámites, pero sin eximir controles

El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes, ya que cada jurisdicción seguirá siendo responsable de controlar habilitaciones y condiciones de funcionamiento.

La resolución también deja sin efecto disposiciones anteriores, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones de la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada. El nuevo esquema rige desde su publicación y, según se indicó oficialmente, fue dictado con intervención del área jurídica correspondiente y en uso de facultades previstas por la legislación vigente.

Con este cambio, el Registro Nacional de Armas redefine su esquema de requisitos en línea con la política de desregulación, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y facilitar el acceso a los trámites.