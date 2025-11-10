El dólar oficial terminó a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.398,28 para la compra y $1.450,65 para la venta, en la jornada del lunes.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 10 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Las reservas brutas internacionales treparon u$s142 millones, luego de caer fuerte a fines de la semana pasada por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, alcanzaron los u$s40.402 millones.
En términos netos, se registró una caída cercana a los u$s3.000 millones. Según la estimación del economista Federico Machado, las arcas de la autoridad monetaria, bajo este parámetro, se ubican en los u$s1.592 millones.
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, lunes 10 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar CCL se ubica en $1.477,76 y la brecha con el dólar oficial es de 4%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.454,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 10 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s105.510, según Binance.
