El dólar blue subió $10 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió por primera vez en cuatro ruedas
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial, blue y CCL rebotaron; ADRs y bonos operaron al alza
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 10 de noviembre
De esta manera, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del oficial.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, lunes 10 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.420,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar CCL se ubica en $1.475,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 10 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.460,86, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 10 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s105.510, según Binance.
