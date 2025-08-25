Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 25 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA perdió reservas en siete de las últimas ocho ruedas.

El dólar oficial cotizó a $1.326,49 para la compra y a $1.367,98 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.365 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s55 millones, hasta los u$s41.444 millones , su valor más bajo desde el 1° de agosto.

Asimismo, el BCRA informó que la tasa Tamar , para los plazos fijos mayoristas, avanzó desde el 59,25% hasta el 59,81% durante este inicio de semana.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 25 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial terminó en apenas 0,2%.

Valor del MEP hoy, viernes lunes 25 de agosto

El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 25 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%:

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 25 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 25 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 25 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.