De La Bombonera al reggaetón: el ex Boca que ganó la Libertadores y hoy disfruta de su faceta como cantante

Tuvo su chance en el Xeneize, se consagró campeón de América a nivel clubes y hoy dejó el fútbol por los estudios de grabación.

Este jugador, con pasado en Boca, dejó el fútbol para dedicarse a la música.

El fútbol suele estar relacionado con la música en distintos contextos, desde el fanatismo de los artistas hasta el hecho de que los deportistas busquen dejar la pelota de lado para probar suerte en un nuevo rol. Hay muchos casos, pero pocos como el de este jugador que logró conquistar América.

Joffre Guerrón es un nombre conocido para quienes hayan seguido a la Liga Universitaria de Quito de Edgardo Bauza, que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2008 al derrotar a Fluminense en la final. El ecuatoriano fue fundamental para dicha conquista y, sin que muchos lo sepan, también estuvo ligado al Xeneize.

Guerrón El ecuatoriano logró grandes cosas en el fútbol e incluso se dio el lujo de pasar por Boca. El corto paso de Joffre Guerrón por Boca antes de ganar la Libertadores con Liga de Quito Nacido en 1985 en Ambuquí, Imbabura, Guerrón trabajó desde muy joven debido a las necesidades económicas de su familia. Con el correr de los años, logró llegar a Quito y participó de las inferiores de Aucas. Debutó a los 16 años en primera, pero en 2005 decidió marcharse a Boca para ser parte del plantel de reserva. Sin suerte, no se pudo asentar y un puñado de minutos disputados no le sirvió para mantenerse, por lo que regresó a su anterior club.

Desde allí fue todo cuesta arriba, ya que logró arribar a Liga de Quito y, de la mano del Patón Bauza, conquistaron la Copa Libertadores 2008 al derrotar al Fluminense en el Maracaná. Fue elegido el mejor jugador del torneo y se marchó por 4.5 millones de dólares al Getafe de España. Tuvo pasos por el fútbol de Brasil en Cruzeiro y Athletico Paranaense, en China y México, pero se retiró en Barcelona de Ecuador en 2019.

Su actualidad como cantante de reggaetón Guerrón logró un pequeño pero importante legado en el fútbol que dentro de Ecuador es bastante grande. Pero parece haber encontrado otra pasión que lo entretiene, si bien no se dedica a la música de manera profesional, junto a sus amigos tiene ahí un cable a tierra ahora que está alejado del deporte.

Confesó que grabó temas de salsa y reggaetón y su tiempo libre lo pasa en un estudio, pero no hay intenciones de lanzar ni singles ni un disco. Invirtió su dinero en bienes raíces en su país y también tiene un restaurante llamado "El Gool de Guerrón". Con la música como alternativa, su principal objetivo hoy por hoy es el rubro inmobiliario.

