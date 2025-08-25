Cupón PBI: la justicia de EEUU ratificó el fallo favorable a la Argentina y rechazó el pedido de los demandantes







En la sentencia de la causa de "Cupón PBI", la justicia norteamericana determinó que los demandantes -un grupo de bonistas- no habían cumplido con la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

La justicia de EEUU volvió a fallar a favor de la Argentina en la causa "Cupón PBI".

En un nuevo capítulo por la causa "Aurelius", conocida como "Cupón PBI", la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, ratificó su fallo y rechazó el pedido de los demandantes de revisar la decisión, ya sea por el mismo panel que dictó la sentencia o por el Tribunal en pleno, informó la Procuración del Tesoro Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pasado 16 de julio, la Cámara ya había rechazado la apelación y había confirmado la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska, la misma magistrada que resolvió que el Estado debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera de 2012.

En la sentencia de la causa de "Cupón PBI", la justicia norteamericana determinó que los demandantes -un grupo de bonistas- no habían cumplido con la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

Esta nueva resolución significa una importante victoria legal para Argentina, que de haber recibido un fallo adverso, habría tenido una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente u$s500 millones.

"Cupón PBI": cómo surgió la causa El cupón PBI de la Argentina surgió en 2005, como parte del canje de deuda tras el default de 2001. Se trata de un instrumento atado al crecimiento del Producto Bruto Interno y paga un rendimiento adicional solo si la economía crece por encima de un umbral determinado. Fue emitido junto con los nuevos bonos de la reestructuración (Boden, Discount, Par) y se colocó tanto en jurisdicción local como internacional, incluida Nueva York (EEUU).

En EEUU comenzó a cotizar ese mismo año (2005) como un derivado financiero vinculado al rendimiento económico de Argentina. Su precio fluctuó fuertemente con las expectativas de crecimiento del país. La causa judicial en EEUU por el "Cupón PBI" se generó porque un grupo de bonistas demandó a la República Argentina alegando que el país manipuló los datos del PBI en 2013 para evitar pagar el cupón vinculado al crecimiento económico. En concreto, Argentina decidió no pagar ese año argumentando que el crecimiento no superaba el umbral establecido en el contrato. Pero los acreedores sostienen que el Gobierno cambió de base de cálculo del PBI (de 1993 a 2004) para simular que no se había alcanzado el crecimiento necesario, cuando con la base original sí se habría activado el pago.