Bancos de EEUU presionan a Donald Trump para prohibir intereses sobre stablecoins







Las entidades advierten que la Ley Genius favorece a plataformas cripto frente a la banca tradicional y podría desviar hasta u$s6,6 billones en depósitos, según el Tesoro.

Los bancos estadounidenses reclamaron al Gobierno de Donald Trump que prohíba a las plataformas de intercambio de criptoactivos pagar intereses o dar beneficios por la tenencia de stablecoins, una práctica que a ellos no se les permite.

La presión de las entidades financieras sobre el gobierno estadounidense se da en medio de la aplicación de la Ley Genius, aprobada en julio pasado para regular el mercado.

La Asociación Americana de Banca, el Instituto de Política Bancaria y la Asociación de Banca de Consumo advirtieron sobre “agujeros” en la normativa, dado que impide a los bancos remunerar stablecoins pero sí faculta a las plataformas a ofrecer intereses o recompensas si el instrumento fue emitido por terceros.

Según las patronales, esta situación podría provocar una fuga de depósitos si los clientes optan por stablecoins en exchanges en lugar de mantener activos en bancos tradicionales.

Un informe del Departamento del Tesoro, citado por Financial Times, alertó en abril sobre un desvío potencial de hasta 6,6 billones de dólares (5,66 billones de euros) desde la banca hacia las bolsas cripto, en función de los rendimientos que ofrezcan las stablecoins.

El sector financiero señaló que ese escenario representaría "un mayor riesgo de pánicos bancarios, especialmente en tiempos de crisis", lo que derivaría en una menor creación y concesión de créditos, además de mayores costos de financiación para familias y empresas.