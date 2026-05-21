ANSES: calendario de cobro y nuevos montos de las Pensiones No Contributivas para junio 2026

El organismo confirmó un aumento para las Pensiones No Contributivas y la PUAM en junio de 2026. Además, ese mes se pagará el medio aguinaldo.

Van a recibir un aumento, aguinaldo y el calendario de pago está confirmado para junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a volver a ajustar según la inflación a las jubilaciones, pensiones y prestaciones asistenciales durante junio 2026. La actualización fue confirmada, y será del 2,6%. La misma responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor.

Además, al ser el cierre del primer semestre del año, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también van a recibir el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) o más conocido como medio aguinaldo.

El incremento confirmado por ANSES para junio 2026 va a ser del 2,6% y alcanza a las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. La actualización mensual responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, el cual establece que los aumentos se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Esto significa que el incremento de junio toma como referencia a la inflación registrada durante el mes de abril por el INDEC.

Con este nuevo aumento, las Pensiones No Contributivas y la PUAM van a tener una nueva actualización en sus haberes básicos que también impactará en el cálculo del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

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Montos oficiales: ¿cuánto cobro por PNC y PUAM con el nuevo aumento?

El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según los valores estimados para junio de 2026, los montos van a ser los siguientes:

jubilación máxima: $2.715.002

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, lo más probable es que se mantenga el bono extraordinario, aunque el organismo suele confirmar oficialmente estos refuerzos más cerca de la fecha de pago.

Los montos que van a ver depositados en su cuenta cada beneficiario, pueden variar dependiendo de adicionales o bonos extraordinarios.

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Medio aguinaldo de junio: ¿cómo se calcula el pago del SAC para pensionados?

El cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga dos veces por año y en junio corresponde la primera cuota del aguinaldo. Se realiza tomando como referencia el 50% del mejor haber percibido durante el semestre, en este caso se va a tomar al mes de junio, ya que va a tener el monto más elevado debido al aumento aplicado.

El aguinaldo estimado para los titulares de Pensiones No Contributivas va a rondar los $141.216, mientras que los beneficiarios de la PUAM van a cobrar aproximadamente $161.390. ANSES va a depositar automáticamente el aguinaldo junto con los haberes mensuales, por lo que no va a ser necesario realizar ningún tipo de trámite adicional.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Calendario de cobro de Pensiones No Contributivas en junio 2026: fechas por DNI

El cronograma de pagos de junio 2026 se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario. Pensiones No Contributivas, PUAM y jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio

Por otro lado, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio, según el calendario oficial del organismo.

Igualmente, para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.