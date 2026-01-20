SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de enero 2026 - 16:37

Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 20 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar MEP cotiza a $1.470,08 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.

El dólar MEP cotiza a $1.470,08 y la brecha con el dólar oficial es de 2,6%.

Depositphotos

El dólar oficial minorista cotizó sin cambios a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,04 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 20 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.434,50.

Informate más

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 20 de enero

El dólar blue bajó a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 20 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 20 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,33, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 20 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s89.270, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias