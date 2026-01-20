El riesgo país subió en cinco de las últimas siete jornadas y vuelve a poner a prueba el "piso" de 560 puntos + Seguir en









La dinámica reciente del indicador que mide el J.P. Morgan refleja una pausa en el proceso de mejora financiera, con movimientos erráticos y dificultades para converger hacia niveles más cercanos a los de la región.

El riesgo país subió en cinco de las últimas siete jornadas y no logra perforar el piso de 560 puntos.

El riesgo país argentino volvió a moverse al alza este martes al subir un 0,7% hasta los 570 puntos básicos, en una dinámica que empieza a incomodar al Gobierno, que tiene a la compresión del spread soberano como uno de sus objetivos centrales para mejorar el acceso al financiamiento y reducir el costo de capital de la economía.

Más allá del ajuste, el indicador que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos muestra señales de estabilización en niveles elevados. De hecho, en cinco de las últimas siete ruedas el riesgo país cerró en alza, sin lograr quebrar de manera sostenida el umbral de los 560 puntos (solo el 2 de enero logró perforar ese nivel, al cerrar en 557 puntos).

Según el último informe mensual de la consultora Quantum, desde fines de septiembre de 2025 el riesgo país medido por el EMBI+ se redujo en 890 puntos, al pasar de 1.456 a la zona de 566 unidades. Sin embargo, desde los últimos días de noviembre el proceso de compresión perdió impulso y el indicador quedó oscilando en un rango de 560 a 630 puntos, lejos todavía de los registros que exhiben otros países de la región.

“Aun con fundamentos y perspectivas económicas relativamente mejores en Argentina que en otros casos, el bono a 10 años de Argentina rinde hoy 9,8%, un spread sobre US Treasuries de 567 puntos, mientras que el de Brasil es de 205 y el de un país de fuera de la región, como Zambia, es de 226”, planteó Quantum.

Para la consultora, romper el piso actual requiere la validación de una serie de hitos, entre los que sobresale la acumulación de reservas internacionales, entendida como el principal reaseguro frente a un eventual shock externo. En ese sentido, recordó que desde el 1° de enero el BCRA compró más de USD 500 millones, aunque el mercado sigue atento a la sostenibilidad del proceso.





Riesgo País Entre los factores que podrían contribuir a una nueva baja del spread soberano, Quantum enumeró: La acumulación sostenida de reservas internacionales.

Un realineamiento en la relación del Gobierno con los acreedores externos, en particular con el FMI.

La reducción de las restricciones cambiarias que aún rigen para personas jurídicas.

La disponibilidad de herramientas para afrontar los vencimientos de la deuda.

Un reordenamiento del mercado de dinero que alinee la tasa en pesos con las expectativas de inflación y permita retomar el sendero desinflacionario.

La capacidad política del Gobierno para construir consensos y avanzar con la agenda legislativa. En ese marco, la consultora remarcó que “en términos generales, la reducción de la prima de riesgo país contribuye a que el costo de capital para las empresas también baje, lo cual mejora sus perspectivas de negocio, el acceso a financiamiento a más largo plazo y su capitalización de mercado”. Como referencia, Quantum señaló que entre septiembre de 2025 y la actualidad, con una baja del riesgo país de 890 puntos, el S&P Merval medido en dólares financieros (CCL) avanzó 86%. “Si se lograse seguir con la baja del riesgo país también podría seguir mejorando el Merval aunque podrían darse evoluciones diferenciales por industria o sector”, indicó. Desde el mercado de renta fija, IEB destacó que en los últimos meses se observa una compresión del diferencial entre los bonos soberanos de legislación local y los de ley extranjera. Según detalló, mientras que los Bonares suben 0,4% en el año, los Globales retroceden 0,3%. “Se sigue cerrando el spread entre bonos ley local y extranjera”, sostuvo la sociedad de bolsa. “Como venimos diciendo, los bonos emitidos bajo ley local son los que capturarían una mayor compresión, teniendo en cuenta que mantienen spreads de entre 3% y 4% (su media suele estar en la zona de 2,2%), que debería normalizarse en el escenario de compresión del riesgo país esperado”, concluyó.