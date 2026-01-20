Los bonos en dólares caen en Wall Street y los ADRs se hunden hasta 3,5% + Seguir en









Los bonos en dólares caen en Wall Street, al igual que el S&P Merval y los ADRs. Esto sucede ante la inminente salida de capitales de activos de riesgo por la renovada crisis comercial.

Los bonos en dólares caen en Wall Street, lo que anticipa una jornada complicada para los activos argentinos.

Los bonos argentinos en dólares cotizan con caídas, en sintonía con el mal humor inversor que se vive en Wall Street, en la primera jornada de la semana, ya que el lunes fue feriado por Martín Luther King, y debido al aumento del riesgo geopolítico ante las declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles sobre Europa y el tema Groelandia. Así, los mercados emergentes, que suelen representar activos de riesgo, se ven afectados.

"Las nuevas amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, reavivaron el debate en torno al trade 'Sell America'. Los mercados europeos reaccionaron con caídas y los futuros estadounidenses anticiparon un arranque débil", revelaron desde CEPEC.

Trump anunció aranceles del 10% desde el 1 de febrero, con una posible escalada al 25% en junio, condicionados a que EE. UU. pueda adquirir Groenlandia. "Aunque la reacción fue más moderada que tras el Liberation Day, persiste la incertidumbre por un eventual fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles y la respuesta europea", explicaron analistas.

En ese marco, los bonos en dólares iniciaron la jornada con descensos en Wall Street que se replicaron en la plaza local. Así, los papeles que más caen son: el Global 2038 (-1,2%), el Bonar 2041 (-1,1%), y el Bonar 2029 (-0,9%).

Por otra parte, dentro de los "drives" locales. El Gobierno evalúa avanzar con la reforma laboral aceptando los reclamos fiscales de los gobernadores para asegurar su aprobación legislativa. Las provincias muestran disposición a acompañar cambios laborales —como la primacía del convenio por empresa, límites a la ultraactividad, banco de horas, regulación del derecho de huelga y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral—, pero rechazan una rebaja impositiva que afecte la coparticipación. En este marco, gana fuerza la idea de desdoblar el proyecto y separar el capítulo laboral del fiscal.

S&P Merval y ADRs El selectivo local cae 1,6% a 2.866.068,360 puntos. Entre las acciones líderes que encabezan las mermas se encuentra: Transportadora de Gas del Norte (-3,3%), Metrogas (-3,2%), y Grupo Supervielle (-2,9%). Los ADRs replican la tendencia y pierden hasta 3,4% por parte de Loma Negra y Edenor, 2,9%.