Claudio Loser: "Un tipo de cambio más razonable se ubicaría en $1.600"

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI analizó el presente económico del país y advirtió que las políticas que rodean al dólar deben actualizarse.

"La parte monetaria me preocupa menos que la parte cambiaria", expresó el economista.

"La parte del dólar me parece que está atrasada", alertó Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, al ser consultado sobre las aristas fundamentales que conforman el panorama económico argentino en este 2026.

El experto en economía le dio la derecha al Gobierno en algunos puntos, asegurando que "la parte del crecimiento es en donde más se va a notar". Sin embargo, a pesar de ver bien las variables económicas de Argentina, no lo hace forma tan optimista como sí lo hace el oficialismo.

Por otro lado, apuntó contra la mirada del presidente Javier Milei: "Yo diría que el 10% que dice el Gobierno me parece altamente optimista". De todas formas, aseguró que "con la política fiscal que sigue siendo fuerte y con un Banco Central que se mantiene fuerte puede funcionar".

dolar-dolarizacion-argentina.jpg Otra vez, los análisis se centran en el atraso del dólar. Depositphotos Durante la entrevista que sostuvo con el programa Coworking reconoció: "En esto hay más arte que ciencia, y ciertamente los economistas nos equivocamos más que los meteorólogos".

El dólar, falto de actualización Uno de los puntos en los que Loser fue más crítico tiene que ver con el dólar, del cual expresó que le parece que está atrasado. En esa línea, el economista declaró: "La parte monetaria me preocupa menos que la parte cambiaria".

En el marco de la reciente aplicación del nuevo sistema de bandas, remarcó que, según su visión, "un tipo de cambio más razonable sería que estuviera en $1.600".