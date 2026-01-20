Carry trade: un instrumento brilla en el mercado y le gana al plazo fijo

Con tasas reales positivas y menor volatilidad cambiaria, los inversores reacomodan carteras y migran hacia instrumentos en pesos. Las Lecaps lideran el interés por su mayor rendimiento frente a los plazos fijos. Mientras, afloja la volatilidad en las cauciones.

Con la difusión del dato de inflación de diciembre, los portfolios de inversión comenzaron a reacomodarse y volvió a ganar protagonismo un viejo conocido del mercado: el carry trade . Tras la fuerte sobredolarización observada durante el proceso electoral legislativo, los inversores iniciaron un proceso de desarme de carteras excesivamente concentradas en moneda dura. A esto se sumó la modificación en el esquema cambiario, que volvió más atractivas las alternativas en pesos y abrió una ventana para diversificar posiciones.

En este contexto, los bonos en moneda local se consolidaron como una de las mejores opciones de inversión en lo que va de enero . Los títulos ajustados por inflación (CER) siguen siendo muy demandados, mientras que de manera gradual las Lecap y los Boncap comenzaron a posicionarse como una estrategia para proteger el capital frente a la inflación , apostando a que las tasas de interés reales se mantengan en terreno positivo.

Las Lecaps son instrumentos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional que pagan una tasa fija capitalizable hasta su vencimiento y cotizan en el mercado. Esto permite comprarlas y venderlas antes de la fecha final.

El plazo fijo , en cambio, es un instrumento de inversión bancario en donde el inversor conoce desde el inicio cuánto va a cobrar al vencimiento. El capital queda inmovilizado por 30 días y no está sujeto a variaciones de precios, lo que reduce el riesgo pero también limita liquidez y posibilidad de aumentar el rendimiento.

Un punto en común entre ambos es el riesgo: si el dólar y la inflación aumentan por encima de la tasa, la inversión no genera ganancias.

carry trade bicicleta financiera.jpg Los nuevos instrumentos que ayudan a invertir: las opciones que ofrece el mercado. Imagen creada con inteligencia artificial

Por qué es más conveniente una Lecap que un plazo fijo

Tras la última licitación del Tesoro, las Lecaps recuperaron atractivo y volvieron a ofrecer rendimientos por encima del 3% de Tasa Efectiva Mensual (TEM), ubicándose claramente por encima de la inflación. En contraste, los plazos fijos tradicionales continúan con tasas reales negativas, con una TEM en torno al 2% en los principales bancos de primera línea, lo que profundizó el desarme de estas posiciones.

Esta dinámica impulsó una migración de pesos hacia las Lecaps, que se consolidaron como el instrumento más demandado para preservar poder adquisitivo y ganarle a la suba de precios. No obstante, el atractivo no es homogéneo a lo largo de la curva: a medida que se extiende la duration, las tasas tienden a comprimirse, reflejando la expectativa del mercado de una desaceleración inflacionaria en los próximos meses.

Tal como se observa en la imagen, las Lecaps exhiben rendimientos que superan holgadamente la inflación de referencia de diciembre, del 2,8% mensual. En particular, las primeras dos letras de la curva concentran el mayor interés por su corto plazo de permanencia. La S27S6, por ejemplo, vence el 27 de febrero, es decir, en poco más de un mes, combinando alta tasa efectiva con bajo riesgo de duración.

image

En definitiva, el regreso del carry trade reordenó las decisiones de inversión en pesos en un contexto de menor volatilidad cambiaria y tasas reales elevadas. Las Lecaps se consolidan como una alternativa más eficiente que el plazo fijo tradicional para quienes buscan preservar el poder adquisitivo sin asumir grandes riesgos, especialmente en los tramos más cortos de la curva. No obstante, el atractivo del instrumento sigue estrechamente ligado a la estabilidad macroeconómica: cualquier cambio en la dinámica de la inflación o del tipo de cambio podría modificar rápidamente el equilibrio que hoy favorece a las estrategias en moneda local.

En paralelo, y tras varios días de fuerte volatilidad, las tasas de muy corto plazo en pesos comienzan a mostrar señales de distensión. En la jornada del miércoles, la caución en pesos retrocedió y se ubicó en un 33,98% promedio ponderado, mientras que la TAMAR se mantiene en torno al 35% TNA.