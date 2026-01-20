Por qué una botella de agua congelada puede ayudar a tu perro a dormir mejor en verano + Seguir en









Los animales caninos no tienen la capacidad de regular su temperatura como los humanos por lo que la ayuda externa es siempre una buena opción.

El truco que puede ayudar al perro ante las olas de calor en verano. Freepik

El calor intenso del verano afecta especialmente a los perros, animales que carecen de la capacidad para transpirar y regular su temperatura corporal de manera efectiva. Esta limitación los expone a un mayor riesgo de estrés térmico y malestar, especialmente durante las olas de calor.

Una solución práctica y accesible para aliviar este problema consiste en colocar una botella de agua congelada cerca del lugar donde el perro descansa. Este método, avalado por veterinarios, ofrece un alivio inmediato sin generar cambios bruscos en la temperatura ambiental.

La técnica no sólo refresca el espacio donde la mascota duerme, sino que también contribuye a prevenir problemas de salud asociados al calor excesivo. Los perros, al no poder sudar como los humanos, dependen de métodos externos para mantener una temperatura corporal adecuada. La botella congelada actúa como un sistema de enfriamiento pasivo, creando un microclima más fresco y confortable que favorece el descanso del animal durante los días más cálidos.

Perros caricia (1).jpg El truco con una botella congelada para aliviar el calor en los perros El procedimiento para aplicar este truco es sencillo, pero requiere atención a detalles clave para asegurar su efectividad y evitar molestias en la piel del perro. Lo primero es seleccionar una botella de plástico resistente y llenarla con agua hasta el tope. Una vez congelada, debe envolverse en una toalla fina o una funda de tela para suavizar el contacto y proteger al animal de un frío directo demasiado intenso.

La botella debe ubicarse cerca del área de descanso del perro, pero nunca debajo de su cama ni en contacto directo con su cuerpo. Esta precaución permite que el aire frío se difunda de manera gradual, creando un ambiente fresco sin provocar incomodidad. El método puede combinarse con otras medidas básicas, como proporcionar agua fresca en todo momento, ventilar el espacio con frecuencia y evitar que el perro camine sobre superficies calientes, como asfalto o baldosas expuestas al sol.

Los dueños deben estar alertas a los signos de golpe de calor, una condición peligrosa que puede afectar gravemente a las mascotas. Según la Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, los síntomas incluyen jadeo excesivo, temblores, taquicardia, salivación abundante, falta de apetito y decaimiento. Ante la aparición de estos indicadores, se recomienda consultar a un veterinario de inmediato para evitar complicaciones.

