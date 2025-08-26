El dólar oficial cerró a $1.335 para la compra y a $1.377,12 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 26 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
El dólar blue se vendió a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s261 millones, hasta los u$s41.183 millones, su valor más bajo desde el 1° de agosto y su mayor caída (0,63%) desde el 7 de agosto.
Asimismo, el BCRA informó que la tasa Tamar, para los plazos fijos mayoristas, avanzó desde el 59,81% hasta el 60,25% este martes.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $5,5 hasta los $1.356,5.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, martes 26 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial terminó en el 0,6%.
Valor del MEP hoy, martes 26 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.352,46 y la brecha con el oficial cayó en terreno negativo.
Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.354,94, y pese la baja del mayorista la brecha volvió a ser negativa.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,20, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.217, según Binance.
