Lo cultivaban los mayas y aztecas y hoy es uno de los alimentos más populares del mundo: fortalece la salud digestiva y aumenta la energía

Un artículo publicado por El Gourmet definió al maíz como el segundo alimento más popular de todo el mundo . Este cuenta con una gran cantidad de nutrientes que ofrecen propiedades fortalecedoras al organismo, por lo que los especialistas recomiendan a menudo incorporar su consumo cotidiano.

El maíz comenzó a cultivarse gracias a los mayas y aztecas . Sin embargo, en la actualidad el 40% de la producción de este alimento es realizada por Estados Unidos. Por otro lado, el arroz ocupa el primer puesto de esta lista, ya que se cultiva en todas partes, lo genera que haya más de 50.000 plantaciones comestibles , según National Geographic.

Aumento de energía: Los carbohidratos presentes en el maíz, a pesar de que muchas veces son considerados perjudiciales para la salud, aportan una gran cantidad de energía al organismo y ayudan al movimiento de los músculos. Además, fortalece al metabolismo de los centros nerviosos y la glucosa, que proporciona energía al cerebro .

Fortalecimiento de la salud digestiva: El maíz se destaca especialmente debido a su enorme aporte de fibra. Esta es esencial para mantener la regularidad intestinal y de la microbiota, que ayuda al cuerpo a digerir nutrientes esenciales fácilmente. Por otro lado, la fibra previene enfermedades crónicas, accidentes cerebrovasculares tipo 2 y cáncer de colon.

Fuente de vitaminas: El maíz, también conocido como choclo, cuenta con varios nutrientes esenciales, entre los que destacan las vitaminas E y del grupo B. mientras que la primera es rica en antioxidantes, las segundas contienen riboflavina ,ayuda a liberar la energía de los alimentos, piridoxina, que ayuda a mantener el sistema nervioso saludable, y tiamina, que tiene un rol importante en el cuidado del corazón y la salud mental.

Una de las ventajas del maíz es que puede agregarse a diversos platos de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser un ingrediente extra en las ensaladas o puede acompañar a platos principales simplemente como guarnición.

Además es recomendable cocinarlo al vapor, hervirlo o asarlo.