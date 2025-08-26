Real blue: a cuánto opera este martes 26 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue opera a $236,75 para la compra y a $248,75 para la venta, este martes 26 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negocia a $250 para la compra y a $260 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $338 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 26 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar baja $10 y opera a $1.352.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 26 de agosto

El dólar blue se vende a $1.365 y la brecha con el oficial es de 1%.

Valor del MEP hoy, martes 26 de agosto

El dólar MEP opera a $1.354,18 y la brecha con el oficial vuelve a terreno positivo en torno al 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.360,59, y tras la baja del mayorista la brecha vuelve al a terreno positivo en torno al 0,6%:

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,37, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.526, según Binance.