Primera reacción de Javier Milei por las coimas en ANDIS: compartió un comunicado de la droguería investigada

El Presidente se hizo eco de un texto difundido por la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.

El presidente Javier Milei tuvo una primera expresión relacionada con los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo , quien reveló un entramado de presuntas coimas que involucra a la primera plana del Gobierno.

A través de su cuenta de Instagram, el primer mandatario compartió en stories un comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.

En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el Presidente, la droguería aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.

La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

Javier Milei permanece en silencio ante las denuncias de coimas en ANDIS

Todavía Milei no se refirió directamente al escándalo de los audios que salpica al Gobierno nacional y a varios de sus funcionarios. El hecho derivó en la salida de Diego Spagnuolo del oficialismo y el ahora exfuncionario fue allanado por la Justicia.

En este marco, el primer mandatario continúa con su agenda de actividades en plena campaña electoral. Este martes a las 16 visitará el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El jefe de Estado tiene previsto recorrer la unidad militar más antigua del país, ubicada en Avenida Intendente Bullrich, en compañía del ministro de Defensa y candidato a diputado por Mendoza, Luis Petri.

De esta forma, el libertario continuará con las actividades en agenda alejado de la tensión que atraviesa al Poder Ejecutivo con la viralización de los audios que parecen apuntar contra la menor de los Milei y su ladero, el armador Eduardo “Lule” Menem.

Luego de una semana de hermetismo, Karina Milei ordenó el lunes romper el silencio del Gobierno al designar al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo “Lule” como interlocutores designados para expresarse sobre el tema.

Bajo ese mandato, el primero se dedicó a brindar algunas entrevistas mientras el segundo reactivó su vieja cuenta de X, que data de 2012, para hacer público un extenso comunicado en el que atribuyó las denuncias de pedido de coimas en las prestaciones de discapacidad en su contra a una “burda operación política del kirchnerismo".