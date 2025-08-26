Atención Franco Colapinto: ya están confirmados casi todos los nombres de la Fórmula 1 para 2026

El argentino aún no tiene asegurado su lugar como segundo piloto de Alpine para la próxima temporada. Su futuro se definirá en la segunda mitad del año.

Todos los pilotos confirmados para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Con el anuncio de Cadillac, que confirmó este martes que los experimentados Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos para su regreso a la Máxima en 2026 , quedaron definidos 16 de los 22 conductores de la próxima temporada de la Fórmula 1 . El argentino Franco Colapinto , cuyo futuro aún no está definido, espera poder quedarse con una de las seis butacas vacantes y garantizar su continuidad en Alpine .

El pilarense de 22 años llegó a la escudería francesa como piloto de reserva y le terminó ganando el lugar al australiano Jack Doohan , quien no pudo mostrar buenos rendimientos en las primeras carreras del año. Sin embargo, Colapinto tampoco logró asentarse ni demostrar las habilidades que había expuesto en 2024 con Williams .

En las ocho carreras que disputó, el argentino no entró en ninguna oportunidad a la zona de puntos y sufrió grandes inconvenientes con el monoplaza. A este panorama, sus accidentes tampoco ayudaron mucho. Primero en la clasificación en el GP de Emilia-Romaña y luego en la de Silverstone, cuando venía teniendo unas buenas actuaciones en las prácticas libres que ilusionaban con la posibilidad de que sumara sus primeros puntos del año.

La mejor versión del argentino se vio en el Gran Premio de Canadá , donde partió décimo, aunque no logró mantener la posición a lo largo de la carrera, en gran medida por las dificultades que presenta el auto. Su última presentación, en el Gran Premio de Hungría , estuvo marcada por dos paradas muy problemáticas en boxes, tardando más de siete segundos en cada una.

Para esta segunda parte del año, con 10 carreras restantes, Colapinto buscará revertir este mal presente y volver a mostrar su mejor versión, que despertó la atención de todo el mundo del automovilismo en 2024.

Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly tiene un mucho mejor presente, con 20 puntos acumulados en lo que va del año, y ya tiene su lugar asegurado en la escudería francesa para 2026.

Qué equipos aún no tienen definidos sus pilotos para 2026

Además de la reciente confirmación de Cadillac, siete otras escuderías confirmaron sus pilotos para 2026. Por el momento, sólo Mercedes, Red Bull, Racing Bulls y Alpine tienen nombres para definir para la próxima temporada.

En el caso de Mercedes, resta que se definan los dos pilotos de la escudería, que actualmente cuenta con George Russell, de gran presente, y con el rookie Kimi Antonelli. El mismo caso enfrenta Racing Bulls, que tendrá que definir si Isack Hadjar y Liam Lawson seguirán representando al equipo.

Por su parte, Red Bull sólo tiene confirmada la continuidad de Max Verstappen mientras que Yuki Tsunoda, que todavía se está adaptando a la escudería, no tiene el lugar garantizado. Lo mismo sucede en Alpine con Colapinto y Gasly.

Todos los pilotos confirmados para la temporada 2026 de Fórmula 1