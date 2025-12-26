Javier Milei logra la sanción del Presupuesto por primera vez en su mandato y le da normalidad institucional a su Gobierno

Tras un debate que mantuvo en vilo al oficialismo, el Senado sancionó la "ley de leyes". LLA debió resignar el capítulo 11 rechazado en Diputados y, por momentos, vio peligrar un artículo que elimina pisos de financiamiento para Educación, Ciencia y Técnica, Defensa y Educación Técnico Profesional. Santilli se apersonó en el Palacio para garantizarse los votos.

Costó, pero el oficialismo lo consiguió . Luego de una sesión que mantuvo a la Casa Rosada en vilo hasta el momento de la votación, el Senado sancionó, con 46 a favor, 25 en contra y 1 abstención (de la schiarettista Alejandra Vigo), el Presupuesto 2026 . El primero de la era Javier Milei. La jornada quedó atravesada por negociaciones contrarreloj , encabezadas por Diego Santilli, ministro del Interior, para evitar que el texto sufra modificaciones y vuelva a Diputados para su sanción definitiva. El interbloque del peronismo que conduce José Mayans, Popular, se dividió al momento de la votación en general.

Pasadas las 21 de este viernes, el oficialismo se anotó un triunfo: logró que el Senado sancionara el Presupuesto 2026. Se trata de la primera "ley de leyes" que se sanciona en la era Milei. Además del acompañamiento de los aliados, la bancada de La Libertad Avanza logró sumar a tres legisladores de Popular.

Se trata de los tres senadores que conviven en el bloque Convicción Federal, que no se referencian en Cristina Kirchner. Se trata de Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). De esta manera, la Casa Rosada se anotó un triunfo al quebrar al peronismo .

La semana pasada, la Cámara que conduce Martín Menem aprobó y giró al Senado la media sanción del Presupuesto 2026. Para sorpresa del oficialismo, en el camino, perdió el capítulo 11 que contenía la derogación de la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario . Así como también, otros artículos que buscaban apuntalar el superávit fiscal que tanto pregona el gobierno libertario.

Por un error de cálculos, el oficialismo se confió: creyó que la promesa de los gobernadores, junto con la votación por capítulos (en lugar de artículos) dejarían indemne al famoso artículo 75. Pero la presión social y la sensibilidad de los temas pudieron más. El Presupuesto se aprobó, pero llegó rengo al Senado .

Del otro lado del Palacio, al Gobierno le tomó poco tiempo registrar que en el Senado no había margen para reincorporar el capítulo. La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich como principal negociadora en el Senado, debió hacerse a la idea de debían despedirse de las derogaciones a las dos leyes insistidas por el Congreso; sino también de otros artículos, como el que derogaba el régimen de Zonas Frías, junto con otro que echaba por tierra la actualización automática de las asignaciones familiares.

En el Senado se volvieron a encender las alarmas

Cuando el Gobierno terminó de asimilar que saldría un Presupuesto a medias, volvieron a encenderse las alarmas. Esta vez, en el Senado. Es que, al bloque Popular, que lidera José Mayans, se acoplaron otros legisladores nacionales que expresaron –por lo bajo— sus reparos en torno a otro artículo: el 30. Este había sido cuestionado por el Peronismo en la Cámara baja, así como también por otros diputados, como la Coalición Cívica o el Socialismo de Santa Fe. Pero, el rechazo no alcanzó para voltearlo.

¿Qué dice el artículo 30? A grandes rasgos, deroga leyes que fijan pisos mínimos de partidas presupuestarias a la educación y la ciencia. Por caso, remueve un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% del PBI como piso de inversión en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, elimina de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debe tener el área de Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. En otro tramo, el artículo le pone fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, compuesto por un 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representa un 0,8% de los Ingresos Corrientes.

Los primeros en alertar que no estaban dispuestos a acompañar el artículo 30 fueron los radicales. De los 10 senadores que integran la bancada, 3 se despegaron de sus correligionarios en la previa a la sesión. Ellos fueron el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger. Es más, los tres votaron en contra de la propuesta libertaria de, al igual que en Diputados, que la votación sea por capítulos, y no por artículos.

Abad Bullrich Senado Abad se mostró en contra del artículo 30.

Las miradas también se posaron sobre los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Ellos ni siquiera dieron quorum en la sesión. Así fue que avanzada la jornada, seguían las dudas en torno al futuro del proyecto. ¿Reuniría, UP, 9 senadores extra para voltear parte de la ley?

En el oficialismo, por los pasillos, se mostraron confiados durante toda la tarde del viernes. “Tenemos los votos”, dijeron a este medio, en más de una ocasión, en el entorno de Patricia Bullrich y del presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche.

Más allá de las afirmaciones que los libertarios hacían a la prensa, lo cierto es que la desconfianza, en los pasillos del Congreso, se mantuvo durante toda la sesión. Tal es así que el ministro del Interior, Diego Santilli, se apersonó en el Senado y se encerró en el despacho de Bullrich. Fue el encargado de evitar que aquellos gobernadores cuyos diputados “se dieron vuelta” hagan lo propio en el Senado.

También se hicieron presentes los primos Menem. Y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que sigue los números chicos del Presupuesto y de la gestión mileísta. Los funcionarios no dieron a conocer por dónde pasaron las negociaciones pero las miradas, una vez más, se posaron en los gobernadores, que reclaman a la Rosada fondos y avales para endeudarse.

Por su parte, en la que fue la primera sesión con la nueva conformación parlamentaria, Bullrich no solo participó de las negociaciones de último momento, sino que la porteña se cargó la sesión al hombro. Desde el arranque de la jornada, se la vio en el recinto, acomodando a los senadores en sus respectivas bancas. Es que, con el recambio parlamentario, debutó una nueva disposición de las bancadas.

Además, desde su despacho siguió minuto a minuto la sesión. Más que la jefa del bloque, la exministra de Seguridad se comportó como si fuera la presidenta de la Cámara, relegando a Victoria Villarruel.

Mensaje para los mercados

Más allá de que el Presupuesto 2026 salió a medias (tras el rechazo en Diputados), el oficialismo se anotó un triunfo. Después de dos años de reconducir la última "ley de leyes" sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, Milei logró que el Congreso le diera luz verde al texto. Todo esto pese a que, en pos del "equilibrio fiscal", fueron pocas las concesiones que la Casa Rosada le hizo a los gobernadores.

Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo @JMilei.



Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia. pic.twitter.com/5V1oe510RB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 26, 2025

Con el Presupuesto bajo el brazo, la Casa Rosada vuelve a respirar. Por un lado, atendió los reclamos de los Estados Unidos, que le reclamaron mayor consenso y diálogo a los libertarios. Es más, llegaron a aconsejar el armado de un gobierno de coalición.

Por otro lado, con la sanción de la ley de leyes, el ministro de Economía Luis Caputo quedó habilitado para refinanciar los vencimientos de deuda del 9 de enero. Y, de paso, el Ejecutivo logra contentar a los "mercados" gracias al mensaje de gobernabilidad que se deprende de la sanción del primer presupuesto de la era Milei.

La próxima parada será la reforma laboral, además de la reforma a la Ley de Glaciares, junto con el caballito de batalla de Bullrich: la reforma del Código Penal.