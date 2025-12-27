Jair Bolsonaro volvió a ser sometido a un tratamiento médico por crisis persistentes de hipo

El ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este sábado a un nuevo procedimiento médico en el hospital DF Star, en Brasilia , para tratar las crisis recurrentes de hipo que padece desde hace varios meses, mientras permanece internado tras una reciente intervención quirúrgica.

La información fue confirmada por su esposa, Michelle Bolsonaro , quien a través de sus redes sociales indicó que el ex presidente ingresó al quirófano para realizarse un bloqueo del nervio frénico, un tratamiento destinado a controlar el diafragma y reducir este tipo de episodios. “Ya son nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario”, expresó.

Bolsonaro, de 70 años, había salido el miércoles pasado por primera vez de la unidad de detención donde cumple condena desde finales de noviembre para someterse a una cirugía por una hernia inguinal. La intervención se realizó el jueves y transcurrió sin complicaciones , aunque los médicos advirtieron que evaluarían la necesidad de tratamientos adicionales en función de su evolución clínica.

Según explicaron los profesionales que lo atienden, el procedimiento consiste en localizar el nervio frénico mediante ultrasonido y aplicar un analgésico con el objetivo de interrumpir los espasmos que provocan el hipo persistente. Desde el equipo médico señalaron que el síntoma genera un desgaste físico importante, afecta el descanso y deteriora la calidad de vida del paciente.

Los médicos habían anticipado que la decisión sobre este tratamiento se tomaría en los días posteriores a la cirugía, aunque no precisaron el tiempo estimado de recuperación ni la duración del procedimiento.

Las complicaciones de salud que atraviesa Bolsonaro están vinculadas a las secuelas de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018, episodio que derivó en múltiples cirugías abdominales a lo largo de los últimos años.

El ex presidente se encuentra detenido tras haber sido condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que consagraron como presidente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia determinó que existió una conspiración para mantenerse en el poder, aunque la maniobra fracasó por la falta de respaldo de la cúpula militar.

Antes de su traslado a prisión, Bolsonaro había permanecido bajo arresto domiciliario entre agosto y noviembre. Su ingreso anticipado a una dependencia de la Policía Federal se produjo luego de que intentara dañar la tobillera electrónica que portaba como parte de las condiciones judiciales. Una vez que reciba el alta médica, el ex mandatario deberá regresar a la sede de la Policía Federal en Brasilia donde cumple su condena, en una habitación individual equipada con servicios básicos, bajo custodia permanente.