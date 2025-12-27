Inocencia Fiscal: ARCA confirmó cuáles serán los límites para no denunciar por evasión + Seguir en









Conocé los parámetros establecidos y el objetivo de la nueva medida de Inocencia Fiscal.

La Inocencia Fiscal plantea que los contribuyentes sean considerados cumplidores, a menos que existan pruebas que indiquen lo contrario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los parámetros que delimitan cuándo una conducta tributaria queda fuera del alcance penal, en el marco del nuevo “Principio de Inocencia Fiscal".

La definición llega tras la media sanción parlamentaria de la iniciativa y busca despejar incertidumbres en torno a la exteriorización de activos, especialmente divisas no declaradas, en un contexto de búsqueda de mayor formalización económica.

El esquema apunta a brindar previsibilidad normativa y a reducir el riesgo de interpretaciones discrecionales futuras. Desde el punto de vista fiscal, la medida plantea consignas concretas que ordenan el accionar del organismo recaudador y delimitan con mayor precisión el alcance de eventuales denuncias por evasión.

ARCA.jpg M1 Inocencia Fiscal: de qué se trata la nueva medida El Principio de Inocencia Fiscal plantea una modificación estructural del vínculo entre el fisco y los ciudadanos. El nuevo marco abandona el criterio de presunción automática de incumplimiento y lo reemplaza por un enfoque que exige la verificación explícita de conductas dolosas, para avanzar en instancias penales, según explica el informe del Consejo de Mayo.

La iniciativa se integra al Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos, impulsado por el Gobierno nacional. ¿El objetivo? Incentivar el reingreso de capitales al circuito formal, bajo la premisa de que reglas más estables y previsibles pueden ampliar la base tributaria y fortalecer la actividad económica sin recurrir a mecanismos sancionatorios como herramienta central.

Límites establecidos por ARCA para no denunciar por evasión Desde el punto de vista técnico, ARCA estableció que la evasión simple queda configurada recién a partir de operaciones que superen los $100 millones, siempre que exista intención comprobable de incumplimiento. La definición introduce una distinción clave entre el umbral monetario y la conducta subjetiva del contribuyente, un criterio que acota el margen de acción penal del organismo. En el caso de la evasión agravada, los valores se ajustaron de manera significativa. El piso general se elevó hasta los $1.000 millones, mientras que se fijaron montos inferiores cuando intervienen estructuras destinadas a ocultar al sujeto obligado.

