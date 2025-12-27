Tras la aprobación del Presupuesto 2026, cómo seguirá la agenda reformista de Javier Milei en el Congreso + Seguir en









La agenda oficialista retomará en febrero debates frenados durante diciembre, luego de la aprobación del Presupuesto 2026 la ley de Inocencia Fiscal. Entre los ítems pendientes figura la reforma laboral y la modificaciones de leyes existentes.

En febrero, el Congreso retoma debates de su agenda 2026 que incluye importantes reformas.

La agenda del Gobierno en el Congreso continuará con una serie de ítems a tratar en los primeros meses de 2026, luego de anotarse importantes victorias con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, un avance que el presidente Javier Milei describió como "histórico". Algunos de los tópicos que figuran para el próximo año son la Reforma Laboral, las leyes de Salud Mental y Glaciares.

El oficialismo estrenó el nuevo Congreso con una doble victoria que avanza en el camino de reformas planteado por el jefe de Estado. Sobre la tan ansiada ley de leyes, Milei señaló que "no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números".

Cómo sigue la agenda reformista de Javier Milei para 2026 Reforma Laboral Tras una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, el Gobierno anunció que prorrogaría su tratamiento para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. Su objetivo inicial era obtener media sanción en estos días pero el oficialismo eligió priorizar la aprobación del Presupuesto 2026.

La senadora Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, indicó que iban a "firmar un dictamen abierto a modificaciones" y propusieron pasar el debate al 10 de febrero. "Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre", explicó.

Abad Bullrich Senado La senadora Patricia Bullrich indicó que iban a "firmar un dictamen abierto a modificaciones" para volver a debatir la Reforma Laboral el 10 de febrero. Ley de Glaciares Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron el martes pasado el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Tras una jornada de exposiciones, el tratamiento en el recinto quedó previsto para el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

Durante el encuentro, organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones: Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que alterarían el espíritu original de la ley mientras referentes de Aves Argentinas, Greenpeace y el Círculo de Políticas Ambientales cuestionaron la celeridad del tratamiento y reclamaron mayor participación pública. pag32-perito moreno_opt.jpeg Por su lado, la modificación a la ley de Glaciares se enfrenta a la resistencia de organizaciones ambientales. Ley de Salud Mental El gobierno de Javier Milei insistirá nuevamente con cambios para la ley de Salud Mental una vez que inicien las sesiones ordinarias en el Congreso en marzo de 2026. Anteriormente, lo había intentado durante la discusión de la ley Bases. El Ejecutivo busca reordenar algunos de los aspectos centrales de la ley N.º 26.657, como la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias mediante intervención judicial. La iniciativa busca responder a los reclamos de familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, bajo el planteo de habilitar (en determinados casos) que los jueces puedan autorizar internaciones. Pliegos en la Corte Suprema Restará conocer qué pasará con dos pliegos en la Corte Suprema, un tema pendiente para el Gobierno luego de la agenda parlamentaria de los últimos meses. Desde Casa Rosada consideran retomar las negociaciones para ocupar las dos vacantes que existen luego de un intento fallido de sumar al juez Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que renunció luego de que el Senado rechazara su pliego, tras asumir por decreto.