Maximiliano Pullaro inauguró el Aeropuerto de Rosario y apuntó contra el Gobierno: "Cuando no se roba, la plata alcanza"

La obra fue financiada íntegramente con fondos provinciales y permitirá retomar los vuelos comerciales desde este lunes. Incluyó la repavimentación total de la pista, mejoras tecnológicas y la ampliación de la terminal.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto inaugural del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas ante unas 25.000 personas, en una jornada que combinó anuncios oficiales y actividades abiertas al público.

Ante una multitud que colmó el predio aeroportuario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , dejó inauguradas este sábado las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario , una intervención estratégica que demandó una inversión de 150 millones de dólares , financiada en su totalidad con fondos provinciales. La terminal retomará su operatoria regular a partir del lunes.

El acto oficial se desarrolló en el marco de una jornada festiva abierta al público, que reunió a unas 25.000 personas , y funcionó también como presentación formal de una infraestructura clave para la conectividad aérea de Rosario y la región.

Durante su discurso, Pullaro subrayó el impacto político y económico de la obra y afirmó que el aeropuerto “no es solo una puerta para viajar, sino una herramienta para abrir Santa Fe al mundo”. En ese sentido, sostuvo que la obra refleja un modelo de gestión enfocado en la transparencia y la eficiencia: “Cuando no se roba, la plata alcanza. Esta inauguración demuestra que la obra pública puede hacerse bien y terminarse en tiempo y forma”.

El mandatario remarcó además el carácter productivo de la provincia y el rol que tendrá la terminal aérea para potenciar exportaciones, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad regional. “Este aeropuerto nos da una oportunidad enorme para mostrar lo que Santa Fe produce y para consolidarnos como un nodo clave del interior del país”, señaló.

Maximiliano Pullaro destacó el impacto logístico y productivo de la obra y remarcó que la inversión fue realizada íntegramente con fondos de la provincia de Santa Fe.

Pullaro también reconoció el trabajo de gestiones anteriores en el desarrollo del proyecto. Mencionó al exgobernador Miguel Lifschitz como impulsor del diseño original y a Omar Perotti por haber iniciado la ejecución. “Esto es el resultado de políticas de Estado que trascienden gobiernos”, afirmó.

La inauguración tuvo un fuerte componente cultural y recreativo. A lo largo de la jornada hubo sorteos de pasajes, exhibiciones aéreas y demostraciones de paracaidismo. El cierre musical estuvo a cargo de la banda Vilma Palma e Vampiros, que se presentó ante una multitud y puso el broche final a una jornada que combinó gestión, obra pública y celebración popular.

Una obra estratégica para la región

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el alcance histórico de la inversión y aseguró que, a partir de ahora, Rosario contará con un aeropuerto a la altura de los principales del país. “Dos gobiernos nacionales decidieron no avanzar con esta obra. Santa Fe tomó la decisión política de hacerla y hoy el resultado está a la vista”, expresó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó la complejidad técnica de los trabajos realizados y precisó que la repavimentación total de la pista se completó en apenas 90 días. “Se trata de una de las pistas más importantes del país, solo detrás de Ezeiza, ejecutada en un plazo récord”, indicó.

En la misma línea, la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia puso en valor el carácter provincial del aeropuerto y la decisión de avanzar con inversión pública en un contexto económico adverso. “Es una obra que no está concesionada y que demuestra que, aun en un escenario difícil, la provincia puede invertir en infraestructura estratégica”, sostuvo.

El plan de modernización incluyó la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la incorporación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal, que ahora suma más de 10.500 metros cuadrados. Las mejoras contemplan nuevas mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional completamente renovado. Además, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, uno de los principales accesos al predio.