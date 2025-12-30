El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.477,22 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este martes 30 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Real blue: a cuánto opera este martes 30 de diciembre
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 30 de diciembre
Las reservas brutas del BCRA se hundieron en u$s1.718 millones y cerraron este lunes en u$s41.892 millones. La caída se explica por la fuerte caída de las cotizaciones en aproximadamente u$s200 millones y también por los movimientos de fin de mes, que se reincorporan al inicio de enero.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 30 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $4,50 hasta los $1.457.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 30 de diciembre
El dólar blue cotiza a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 30 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.530,70 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 30 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.486,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.537,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.551, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario