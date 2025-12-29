El dólar pierde fuerza a nivel global: qué está pasando con la moneda según Wall Street

Esta deterioro relativo del dólar tiene causas de raíz local e internacional. De cara a 2026, puede tener efectos sobre la inflación de EEUU y el comercio global.

Algunos analistas de Wall Street estiman que el dólar perderá un 10% de valor en 2026.

El dólar estadounidense , históricamente considerado el activo de refugio por excelencia y la principal moneda de reserva mundial, perdió fuerza en los mercados globales recientemente, y eso generó preguntas sobre por qué no se mantiene tan “fuerte” como solía hacerlo. Según los expertos de Wall Street , esta debilidad relativa tiene causas concretas y efectos importantes tanto para la economía de EEUU como para los mercados globales.

Tradicionalmente, un dólar fuerte se interpreta como una señal de confianza en la economía estadounidense, manteniendo bajos los costos de importación, reduciendo la inflación importada y atrayendo inversión extranjera a activos denominados en su moneda. Sin embargo, el valor del dólar frente a otras principales monedas disminuyó, lo que se traduce en que el dinero de los estadounidenses no rinde tanto cuando viajan al exterior y las empresas pagan más por bienes importados.

Una de las causas principales de esta tendencia es la postura actual de la Reserva Federal (Fed) . Tras un ciclo de tasas altas para controlar la inflación, el mercado ahora anticipa recortes para 2026, lo que tiende a desincentivar la inversión en activos en dólares frente a otros activos globales más atractivos.

Esta expectativa de tasas más bajas reduce el rendimiento relativo de los bonos del Tesoro y otros instrumentos, debilitando la demanda por dólares. Además, el contexto global cambió : economías como la de la zona euro mostraron estabilidad económica y, en algunos casos, políticas monetarias más firmes, lo cual fortaleció sus monedas frente al dólar.

Por ejemplo, el euro ganó terreno frente al dólar en gran parte del año, reflejando la percepción de que la política del Banco Central Europeo (BCE) podría ser relativamente más restrictiva o estable que la de la Fed.

Otro factor es la incertidumbre política y económica en EEUU. Las discusiones sobre tarifas, déficits fiscales y la dirección general de la política económica generaron dudas entre los inversores sobre el atractivo de mantener activos denominados en dólares.

A esto se suman expectativas sobre un crecimiento global más equilibrado, donde los capitales se diversifican hacia mercados emergentes y otras regiones que ofrecen mejores oportunidades de rendimiento.

"Proyectamos una mayor debilidad del dólar, pero a un ritmo más lento que en 2025, lo que dejará al dólar ponderado por el comercio un 10 % más débil para finales de 2026”, comentó George Saravelos, director global de análisis cambiario de Deutsche Bank. “Si estos pronósticos se materializan, confirmarán que el ciclo alcista del dólar en esta década, inusualmente largo, terminó", agregó.

¿Qué significa un dólar más débil?

Un dólar menos fuerte no es necesariamente malo en todos los aspectos: puede beneficiar a los exportadores estadounidenses, haciendo que sus productos sean más competitivos en el exterior. Esto puede contribuir a reducir el déficit comercial norteamericano y apoyar el crecimiento de sectores orientados al comercio internacional.

No obstante, hay contrapartidas. Los consumidores y empresas que dependen de importaciones enfrentarán precios más altos, lo que podría presionar la inflación interna. Los viajeros también verán que su poder de compra en el extranjero disminuye.

Los analistas señalan que parte de la caída del dólar ya está incorporada por los inversores y que los niveles actuales no necesariamente indican un colapso estructural de la moneda. Más bien, se trata de una corrección en respuesta a las señales de la política monetaria y a las condiciones económicas internacionales.