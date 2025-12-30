2025 adverso para la industria textil: cayó 40%, cerró una de cada diez empresas y se perdieron casi 16 mil empleos + Seguir en









Un informe de la Fundación Protejer advierte que el sector textil es el más golpeado por el modelo económico de Javier Milei, con fuerte recesión, apertura importadora, fábricas semiparadas y un avance decisivo de plataformas como Shein y Temu.

La industria textil se derrumbó 40% respecto a 2023. Pexels.

La industria textil argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Un informe sectorial de la Fundación Protejer revela un derrumbe del 40% en la actividad frente a 2023, una utilización mínima de la capacidad instalada y el cierre acelerado de empresas, en un escenario marcado por recesión y apertura importadora.

El trabajo elaborado por la Fundación Protejer muestra que la contracción del sector no sólo se explica en la comparación con 2023, sino también frente a 2024, un año que ya había estado fuertemente deteriorado. En ese marco, la actividad textil se ubicó 24% por debajo del año pasado, aun partiendo de una base baja.

El año de la industria textil, por categoría El impacto es desigual pero generalizado. En el rubro Prendas de Vestir, la producción cayó 7,7% interanual respecto de 2023 y 12,1% frente a 2024. El informe atribuye este retroceso, de manera central, al crecimiento de las importaciones tras la liberalización del comercio exterior, con un rol protagónico de plataformas chinas como Shein y Temu, que ganaron terreno en el mercado local.

La situación del calzado es todavía más crítica. Las empresas del sector registran una baja del 21% en relación con 2024 y del 31,6% frente a 2023, afectadas de lleno por el ingreso masivo de productos importados que compiten con la producción nacional.

En cuanto al uso de capacidad instalada, los números son alarmantes. La industria textil opera apenas al 32,5%, lo que implica que sólo tres de cada diez máquinas están en funcionamiento. Este nivel se ubica más de 23 puntos por debajo de 2023 y más de 15 puntos por debajo de 2024, además de representar menos de la mitad del promedio industrial general.

Las ventas acompañan el deterioro: registran una caída del 7% interanual tanto frente a 2023 como frente a 2024. En paralelo, se acelera el cierre de empresas. Sobre un total de 492.223 firmas en el país, desde la asunción de Milei desaparecieron 21.427. Dentro de la industria manufacturera, que agrupa unas 47.500 compañías, más de 5.000 corresponden a los sectores textil, indumentaria y calzado. Desde 2023 cerraron 114 empresas textiles, 237 de indumentaria y 150 de cuero y calzado. El impacto laboral acompaña la crisis productiva. El sector pasó de 104.993 puestos de trabajo a perder casi 16 mil empleos desde 2023, lo que representa una caída del 13,2%. El informe también pone el foco en el esquema de comercio electrónico internacional. Plataformas como Shein, Temu y AliExpress operan bajo el régimen puerta a puerta, con envíos fraccionados, menores controles aduaneros y subsidios logísticos desde China, lo que .-según la fundación- profundiza el deterioro de una industria que hoy muestra fábricas semiparadas, menos empresas y miles de puestos de trabajo perdidos.