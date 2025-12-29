El dólar blue cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo encadenó dos jornadas consecutivas con subas y la brecha con el dólar mayorista alcanza al 5,7%.
El dólar blue subió por segunda rueda al hilo y alcanzó máximos desde mediados de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 29 de diciembre
-
Mercados: tras la aprobación del Presupuesto 2026, el dólar oficial y el blue subieron; ADRs caen y bonos al alza
El billete paralelo aumentó otros $10 para alcanzar un máximo en más de dos meses, tras acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 29 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.457.
Valor del CCL hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.530,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.485,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.418,26, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario