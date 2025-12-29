Malvinas: Javier Milei reafirmó la posición argentina en una entrevista con la prensa británica + Seguir en









El Presidente sostuvo en una entrevista con The Telegraph que el reclamo argentino se mantiene firme, aunque planteó una estrategia diplomática gradual y sin confrontaciones con el Reino Unido.

Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre Malvinas. Reuters

El presidente Javier Milei reafirmó la posición histórica de la Argentina respecto a las Islas Malvinas al asegurar que la soberanía sobre el archipiélago “no es negociable”. La definición fue realizada en una entrevista con el diario británico The Telegraph, donde el mandatario abordó tanto la relación bilateral con el Reino Unido como los lineamientos generales de su política exterior.

Durante la conversación, Milei subrayó que su Gobierno no tiene intención de renunciar al reclamo argentino, aunque aclaró que la estrategia oficial se apoya en el diálogo y en una visión de largo plazo. En ese sentido, remarcó que cualquier avance deberá darse por canales diplomáticos y en un marco de respeto por el derecho internacional.

El Presidente también hizo referencia al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, una mención que suele generar debate en el plano interno. Desde el Gobierno explican que esta postura no implica abandonar la reivindicación de soberanía, sino adoptar un enfoque pragmático que permita reabrir instancias de diálogo hoy estancadas.

En otro tramo de la entrevista, Milei repasó aspectos centrales de su gestión y defendió el rumbo económico adoptado desde el inicio de su mandato. Destacó la reducción del déficit fiscal, el ajuste del gasto público y las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo, al tiempo que reconoció el impacto social que esas medidas generaron.

En materia de política internacional, el mandatario reafirmó su alineamiento con los países occidentales y con economías de mercado abiertas. Señaló que la Argentina busca reposicionarse en el escenario global mediante vínculos estratégicos con Estados Unidos, Europa e Israel, en sintonía con los valores que promueve su administración.

En ese marco, Milei confirmó que evalúa realizar una visita oficial al Reino Unido en 2026. De concretarse, sería el primer viaje de un presidente argentino a Londres desde fines de la década del noventa, en un contexto atravesado por la cuestión Malvinas y por la necesidad de recomponer la relación bilateral.