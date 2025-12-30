La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 30 de diciembre
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,34% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.
- Jubilación mínima: $410.879,59 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67 ($272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva: $308.615,79 ($238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92
El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $122.827 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($98.261), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $398.852,75, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $61.251,51 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $199.433,02.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
