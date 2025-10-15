Axel Kicillof criticó a Javier Milei tras el encuentro con Donald Trump y dijo que "su obligación es con el pueblo argentino"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró que el presidente Javier Milei “puede tener los amigos que quiera” pero su “obligación es con el pueblo argentino”. El gobernador realizó esta declaración durante una recorrida en el Hospital Petrona V. Cordero en San Fernando, este miércoles.
Luego de la reunión entre Donald Trump y Milei en la Casa Blanca este martes, Kicillof cuestionó al presidente de la Nación: “Es muy grave que el Gobierno ataque al Instituto Nacional del Cáncer; deje de distribuir vacunas y medicamentos: Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones son con el pueblo argentino”, cuestionó el gobernador al recorrer la sala de mamografía del Hospital Petrona V. Cordero en San Fernando.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró que el presidente Javier Milei “puede tener los amigos que quiera” pero su “obligación es con el pueblo argentino”. El gobernador realizó esta declaración durante una recorrida en el Hospital Petrona V. Cordero en San Fernando, este miércoles.
Dejá tu comentario