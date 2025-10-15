Axel Kicillof criticó a Javier Milei tras el encuentro con Donald Trump y dijo que "su obligación es con el pueblo argentino"







El gobernador bonaerense cuestionó al libertario por “abandonar la salud pública” y advirtió un fuerte aumento en la demanda hospitalaria pública.

Axel Kicillof estuvó en el hospital provincial "Petrona V. de Cordero" y habló sobre salud y el enceuntro de Javier Milei con Donald Trump en EEUU

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró que el presidente Javier Milei “puede tener los amigos que quiera” pero su “obligación es con el pueblo argentino”. El gobernador realizó esta declaración durante una recorrida en el Hospital Petrona V. Cordero en San Fernando, este miércoles.

Luego de la reunión entre Donald Trump y Milei en la Casa Blanca este martes, Kicillof cuestionó al presidente de la Nación: “Es muy grave que el Gobierno ataque al Instituto Nacional del Cáncer; deje de distribuir vacunas y medicamentos: Milei puede tener los amigos que quiera, pero sus obligaciones son con el pueblo argentino”, cuestionó el gobernador al recorrer la sala de mamografía del Hospital Petrona V. Cordero en San Fernando.

Además, Kicillof denunció que, desde la llegada del Gobierno, los hospitales bonaerenses están teniendo un incremento “enorme” de las prestaciones de salud pública producto de la imposibilidad de los ciudadanos de atenderse en el sector privado.

“Aún cuando nos quiten ilegalmente los recursos que nos corresponden, nosotros tenemos una predisposición permanente para dar respuestas: en la Provincia es el Estado presente el que brinda atención y cuidados para prevenir enfermedades”, resaltó junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, entre otros.

Axel Kicillof sobre la economía familiar en el gobierno de Javier Milei Días atrás, Kicillof también estuvo acompañado por el ministro de Salud, en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, en una jornada coorganizada con la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.

En este marcó, el gobernador precisó que en la actualidad “las deudas de las familias están alcanzando un nivel récord”. Además, detalló que aumentó casi 2 millones de personas que “se endeudan con la tarjeta de crédito, por más de $200.000, para pagar el supermercado o consumos básicos, se ve una aceleración dela precariedad económica y social”.