El dólar oficial minorista cerró a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.502,35 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 22 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Real blue: a cuánto operó este miércoles 22 de julio
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 22 de julio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 22 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.483.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 22 de julio
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 22 de julio
El dólar CCL cerró a $1.569,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 22 de julio
El dólar MEP cerró a $1.512,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.571,15, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.821, según Binance.
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