Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 22 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.455 para la compra y a $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.502,35 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.483.

El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.569,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8% .

El dólar MEP cerró a $1.512,28 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.571,15, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.821, según Binance.