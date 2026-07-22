Chubut y Río Negro le ponen fin a un conflicto histórico con una obra eléctrica por $17.000 millones

Los gobernadores Alberto Weretilneck e Ignacio Torres suscribieron un acuerdo para la ejecución de una línea subterránea para la Comarca Andina que fortalecerá el abastecimiento energético de ambos distritos. Se trata del epílogo de un litigio iniciado en 1991.

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck , y de Chubut, Ignacio Torres , se reunieron este miércoles en El Bolsón, donde suscribieron un acuerdo para una obra por $17.000 millones destinada a fortalecer el abastecimiento eléctrico en distintas localidades, que prevé la ejecución de una línea subterránea de doble terna de 33 kV entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”. De esa manera le pusieron fin a un litigio iniciado en 1991.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar el sistema eléctrico regional y la calidad del suministro mediante un tendido subterráneo de 26 kilómetros de extensión, que permitirá reemplazar la generación de la Central Térmica de El Bolsón y fortalecer el abastecimiento energético de toda la Comarca Andina.

Torres aseguró que “este es un acuerdo histórico, a partir de un conflicto que lleva más de 25 años entre las dos provincias y que hoy se resuelve de la mejor manera”, y destacó “la vocación institucional del gobernador de Río Negro y de todo su equipo para llevar adelante una obra que va a representar un cambio trascendental para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina”.

“Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’, pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas. Esta obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”, expresó el mandatario.

“Es un salto de calidad enorme, que se suma a la instalación de las plantas compresoras de gas que encaramos entre Chubut, Río Negro y Neuquén de manera conjunta, dando respuesta a una demanda de muchas décadas”, agregó el Gobernador, quien además anticipó que “no solamente nuestras provincias se pusieron de acuerdo después de más de 25 años, sino que en apenas 15 días comenzará la obra”.

CHUBUT Y RÍO NEGRO: UN ACUERDO HISTÓRICO PARA TODA LA COMARCA ANDINA Junto a @Weretilneck , y los intendentes de la Comarca Andina, firmamos un acuerdo que pone fin a un conflicto de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, transformando la deuda que la provincia vecina mantenía… pic.twitter.com/RucqZrdMUX

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la presencia de todos los intendentes de la Comarca Andina y remarcó que “más allá de los límites geográficos de ambas provincias, somos todos patagónicos y sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.

Asimismo, señaló que el acuerdo firmado “es parte de una deuda que el Gobierno de Río Negro mantuvo con Chubut durante más de 25 años, desde la construcción del primer Gasoducto Cordillerano”.

“El gobierno de nuestra provincia había incumplido aquel acuerdo con Chubut; luego el conflicto se judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente decidimos resolverlo entre nosotros”, sostuvo.

Sobre la obra de interconexión, explicó que “no solamente representa la resolución de un diferendo judicial entre ambas provincias, sino también la posibilidad de brindar seguridad energética a toda la Comarca Andina”.

Alberto Weretilneck suscribe el acuerdo con Chubut.

También destacó la ampliación del Gasoducto Cordillerano y su conexión con el Gasoducto San Martín, al señalar que “esa obra no solamente impactó en las conexiones domiciliarias, sino también en la hotelería, la gastronomía y toda la economía regional”.

Las obras se enmarcan en el Convenio de Reconocimiento de Deuda, Compensación con Obra Estratégica y Plan de Pago, suscripto entre ambas provincias para poner fin al conflicto iniciado en 1991, tras la demanda presentada por Chubut contra Río Negro, que tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En función de la sentencia judicial, Río Negro abonará a Chubut un total de $27.463.744.434,59. De ese monto, $17.361.583.342,49 serán destinados a la ejecución de la obra de interconexión eléctrica entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas, mientras que el saldo restante de $10.102.161.092,10 será cancelado mediante un plan de pagos acordado entre ambas jurisdicciones.

En la firma, estuvieron presentes los intendentes Silvio Boudargham (Cholila); Oscar Currilén (El Maitén); César Salamín (El Hoyo); José Contreras (Epuyén); Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Bruno Pogliano (El Bolsón); Miguel Cuminao (Ñorquincó); Walter Cortés (San Carlos de Bariloche); Carlos Almansán (Comisión de Fomento El Manso); el fiscal de Estado Adjunto de Chubut, Christian Martínez; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti; autoridades de ambas provincias, funcionarios municipales, legisladores, concejales, representantes de organismos e instituciones y vecinos de la región.