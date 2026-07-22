Los bonos en dólares repuntan con fuerza y el riesgo país se acerca a los 400 puntos + Agregar ámbito en









La mejora de la calificación soberana por parte de Moody's impulsa a los títulos en dólares tras varias ruedas de debilidad. El riesgo país retrocede a 410 puntos básicos y el mercado vuelve a poner el foco en la mejora de las perspectivas de Argentina.

El riesgo país alcanza los 410 puntos básicos. Depositphotos

eLos bonos en dólares rebotan hasta 0,6% este miércoles 22 de julio, luego de la mejora en la calificación de Moody's. La agencia calificadora de riesgo elevó después del cierre de los mercados el marte, la calificación de deuda soberana de largo plazo de Argentina, al mejorarla la nota de Caa1 a B3 y cambiar la perspectiva de estable a positiva. La decisión coloca a la calificadora en línea con Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que entre mayo y junio también habían mejorado la nota de la deuda argentina.

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En su informe, Moody's sostuvo que la mejora refleja que "las probabilidades de default se redujeron materialmente" y que el programa económico permitió avanzar desde una etapa inicial de estabilización hacia una mejora más duradera del perfil crediticio del país.

En este contexto, los bonos que venían de varios días afectados por el clima global y sin catalizadores claros, recibieron la buena noticia y suben hasta 0,6% encabezados por el Global 2046, Global 2041 (0,46%), Global 2038 (0,42%). Así, el riesgo país baja 2,61% a 410 puntos básicos.