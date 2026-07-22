Crédito: el Gobierno busca facilitar la securitización de carteras para dinamizar las hipotecas

El nuevo paquete de desregulaciones apunta a agilizar el crédito mediante la inclusión de activos virtuales como prendas y la securitiazción de carteras electrónica. Pexels

Luego de avanzar con la creación de nuevos regímenes más flexibles de emisión para empresas en el mercado de capitales, ahora el Gobierno propone avanzar con la digitalización del crédito prendario, permitiendo las garantías virtuales y la posibilidad para los bancos de securitizar carteras casi de manera inmediata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata del Titulo VIII del paquete de desregulaciones de diferentes actividades que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, contenido en una ley ómnibus de 144 páginas.

Las iniciativas para apuntalar el crédito En lo que es el crédito, el Gobierno busca facilitar los registros de garantías y se habilita el uso de activos virtuales para ese tipo de funciones. Además de ello, para a los bancos se les facilita la emisión de deuda contra carteras de financiamiento, algo que puede dinamizar el mercado de hipotecas.

El proyecto procura darle mayor liquidez a Fideicomisos Financieros al otorgar mayor facilidad para otorgar y registrar prendas en formato 100% digital sobre créditos o activos estandarizados. Eso puede estimular la creación de FF y fondos cerrados de inversión respaldados por garantías prendarias. Los bancos y entidades no financieras (fintechs) podrán empaquetar carteras de créditos de manera inmediata y venderlas en el mercado de capitales para fondearse nuevamente.

Además de ello, se avanza en la digitalización del crédito prendario y se reducen los costos transaccionales. La Ley permitirá los Contratos Inteligentes y los Contratos Electrónicos. Se trata de los denominados "smart contracts". Con ello se busca eliminar la intermediación, los contratos de papel y los trámites presenciales, lo que reduce los costos de estructuración para emisores. Para ello se van a facilitar las firmas electrónicas para que se hagan con financiamiento privado.

Por otro lado, la ley permite diversificar los colaterales. Se permiten incluir activos virtuales como garantías de préstamos y contratos. Además, se podrá incluir licencias, software y flujos de fondos como prendas, apuntando a empresas de economía del conocimiento que podrán así colateralizar activos intangibles que hasta ahora no pueden hacer. Por otro lado, se mejora el régimen de prendas flotantes. Se podrá afectar flujos de fondos y activos dinámicos, lo que puede ayudar a las pymes y las industrias a financiar capital de trabajo, por ejemplo, poniendo como garantías ventas futuras. Para ello se crea un registro único de garantías, federal, centralizado e interconectado, que permitirá la inscripción electrónica y la emisión de notificaciones inmediatas. Esa medida le genera al mercado de capitales mayor certeza porque se evita la duplicación de prendas. Junto con ello, se flexibilizan las normas para facilitar la ejecución de garantías y prendas. Así, se pretende que bajen los spreads de las tasas. Básicamente, al facilitar la ejecución el riesgo de no cobro de parte de los inversores ante incumplimientos disminuye.