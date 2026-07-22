Dubái regala más de 800 dólares para viajar: cómo funciona el programa "Una Invitación a Dubái"

El emirato ofrece beneficios en hoteles, atracciones y gastronomía a residentes que inviten amigos, familiares o conocidos a visitar la ciudad.

La inscripción de invitados es gratuita y se realiza online.

Dubái lanzó una propuesta para incentivar la llegada de turistas durante la temporada baja y ofrece beneficios valuados en más de 800 dólares a los residentes que inviten a familiares o amigos del exterior a visitar el emirato.

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El programa, llamado "Una Invitación a Dubái" (Dubai Invite), fue presentado por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) y busca que quienes viven en la ciudad se conviertan en embajadores del destino.

La iniciativa estará vigente para quienes reciban invitados entre el 20 de julio y el 31 de octubre de 2026 , y la inscripción es gratuita y online . Los residentes deben nominar a las personas que quieren invitar, completar sus datos y registrar la fecha estimada de llegada.

"Una Invitación a Dubái" es un programa creado por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái para que los residentes puedan invitar a personas de otros países a conocer la ciudad y recibir beneficios a cambio.

La iniciativa propone que quienes viven en el emirato sean los encargados de acercar nuevos visitantes , aprovechando el vínculo directo con familiares, amigos o conocidos que todavía no hayan viajado al emirato.

The Dubai Department of Economy and Tourism launches ‘A Dubai Invite’, inviting residents to become ambassadors of the city by welcoming their loved ones to Dubai. The programme runs until 31 October 2026, delivering tangible benefits to the community of nearly 200 nationalities. pic.twitter.com/2V85yoQ1Fw — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 22, 2026

Beneficios y recompensas: ¿qué incluyen los 3.000 AED de incentivo?

El programa "Una Invitación a Dubái" ofrece un paquete de beneficios valuado en más de 3.000 dirhams (alrededor de 800 dólares), aunque la recompensa no se entrega como dinero en efectivo. El incentivo está compuesto por descuentos, estadías, entradas a atracciones y promociones en distintos servicios turísticos de la ciudad.

Las recompensas se habilitan después de que el visitante registrado llega a Dubái y el sistema confirma automáticamente su ingreso. Una vez validada la llegada, el residente recibe un correo electrónico con el paquete asignado y las instrucciones para utilizarlas. Entre las principales recompensas disponibles se encuentran:

Descuentos y beneficios en hoteles

Meliá Desert Palm: los participantes pueden acceder a un descuento de hasta el 45% en la estadía dentro del hotel.

los participantes pueden acceder a un descuento de hasta el dentro del hotel. ME Dubai by Meliá: ofrece una reducción de hasta el 35% en habitaciones y otros servicios seleccionados .

ofrece una reducción de hasta el . Mina Seyahi (W Dubai Mina Seyahi, The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina y Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark): los huéspedes pueden recibir un beneficio equivalente al 100% del valor de la habitación para gastar como crédito en restaurantes, bares o servicios del complejo durante la estadía.

los huéspedes pueden recibir un beneficio equivalente al en restaurantes, bares o servicios del complejo durante la estadía. Hoteles IHG seleccionados: el programa incluye la posibilidad de obtener una noche de alojamiento gratuita en establecimientos participantes de la cadena IHG Hotels & Resorts en Dubái.

Experiencias turísticas

Aquaventure World: los invitados pueden recibir una entrada gratuita para visitar este parque acuático ubicado en Atlantis The Palm.

los invitados pueden recibir una para visitar este parque acuático ubicado en Atlantis The Palm. IMG Worlds of Adventure: permite acceder a una entrada sin costo a este parque temático cubierto.

permite acceder a una a este parque temático cubierto. Grand Hyatt Dubai: 50% de descuento en el acceso al parque acuático asociado al complejo.

Gastronomía

Los visitantes pueden encontrar promociones 2x1 y descuentos de hasta 400 AED en restaurantes y cadenas de comida de la ciudad, como Asia Asia, Ula, The 305, Papas y Lock, Stock & Barrel.

También se incluyen Signos Sassi, SushiSamba, Joe’s Backyard e Isola.

Transporte y movilidad

Careem Rides: accedé a un 20% de ahorro a descuentos en viajes

accedé a un 20% de ahorro a descuentos en viajes Hala Taxi: se ofrece 20% de descuento con Careem.

se ofrece 20% de descuento con Careem. Careem Plus: algunos participantes pueden obtener beneficios relacionados con la membresía del servicio.

Requisitos para participar: ¿quiénes pueden invitar y cómo inscribirse?

Para acceder al programa "Una Invitación a Dubái", los interesados deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái.

El beneficio está disponible para ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos mayores de 18 años que cuenten con un documento de identidad válido emitido por el país. No es necesario tener una nacionalidad específica, pueden participar residentes extranjeros que vivan legalmente en el territorio y tengan una identificación vigente.

Los visitantes pueden ingresar al emirato por vía aérea, marítima o terrestre, siempre que cumplan con las condiciones migratorias correspondientes. El programa no incluye la gestión de visas: cada turista debe tramitar su propio permiso de entrada.

La inscripción es gratuita y permite registrar hasta cinco invitados en una misma solicitud. Si el residente quiere sumar más personas, puede realizar nuevas presentaciones una vez completada la primera inscripción. La iniciativa establece un límite de hasta tres paquetes de beneficios recibidos por persona.

Cada visitante solo puede ser nominado una vez dentro del programa. Para iniciar el trámite, el residente debe completar un formulario online con la información requerida. Entre los datos necesarios se encuentran:

Datos personales del residente que realiza la invitación.

Número de identificación de los Emiratos Árabes Unidos.

Fecha de nacimiento.

Correo electrónico.

Fecha estimada de llegada del visitante.

Número de pasaporte de la persona invitada.

Fecha de nacimiento y nacionalidad del visitante.

Los turistas nominados deben llegar a Dubái entre el 20 de julio y el 31 de octubre de 2026. Una vez que llega al emirato, el sistema recibe una notificación automática de ingreso y comienza el proceso de validación.

Luego, el Departamento de Economía y Turismo envía un correo electrónico con el paquete de beneficios asignado y las indicaciones para utilizar cada promoción.

Según la información oficial, las recompensas estarán disponibles para ser utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo excepciones indicadas por cada establecimiento participante.